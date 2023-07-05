Yozgat Çamlığı ve Akdağmadeni Ormanı'nda Ateş Yakılması Yasaklandı

Yozgat Valisi Ziya Polat, Türkiye'nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığı ile Akdağmadeni Ormanı piknik alanlarında akşam saatlerinde ateş yakılmasını yasakladıklarını duyurdu. Ayrıca, il genelindeki tüm ormanlık alanlara giriş-çıkışlar da yasaklandı.

SEYFİ ÇELİKKAYA

Türkiye'nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığı ile Akdağmadeni Ormanı piknik alanlarında akşam saatlerinde ateş yakılması, il genelindeki tüm ormanlık alanlara giriş-çıkışlar yasaklandı. Yozgat Valisi Ziya Polat, "Akşam 8'den itibaren çamlıkta ateş yakılmasını yasakladık. Gündüz saatlerinde sıkıntı yok. İlimiz genelindeki tüm ormanların giriş çıkışları yasaklandı" dedi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması üzerine Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında toplanan 'Orman Yangınları ile Mücadele' komisyonu, Türkiye'nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığı ile Akdağmadeni Ormanı piknik alanlarında akşam saat 20.00'dan itibaren piknik ateşi yakılması yasaklandı. İl genelindeki, piknik alanları dışında kalan ormanlık alanlara giriş-çıkışların da yasak olduğu bildirildi. Yozgat'ta Haziran ayının bol yağmurlu geçtiğini hatırlatan Yozgat Valisi Ziya Polat, "Bir haftadır yavaş yavaş güneşi görmeye başladık. Güneşin yansımalarını görüyoruz" dedi.

"BAZI YASAKLAMA KARARLARI ALDIK"

"Özellikle Çamlık ve Akdağmadeni ormanları bölgesinde tedbirler ile ilgili toplantıyı yaptık" diyen Vali Polat, açıklamasında şunları söyledi:

"Bazı yasaklama kararları aldık. Akşam 8'den itibaren çamlıkta ateş yakılmasını yasakladık. Gündüz saatlerinde sıkıntı yok. İlimiz genelindeki tüm ormanların giriş çıkışları yasaklandı. Özellikle çamlık bölgemiz ve Akdağmadeni ormanları bölgesinde iki itfaiyeyi gece gündüz nöbetçi bırakacağız, iki taraftan da sıkıntı olursa müdahale için. Biri Belediyenin İtfaiye ekibi diğeri ise Orman İşletme Müdürlüğümüzün. Haricinde de İl Emniyet Müdürlüğümüzün Toma'sını da Polis Okulumuzun bahçesinde yedek kuvvet olarak bekleteceğiz."

"ÇAMLIK YOZGAT'IN EN ÖNEMLİ MARKASI"

Yozgat Valisi Polat, "Çamlık bizim, bu şehrin en önemli markasıdır. Çamlığı korumak sadece bizim değil hepimizin görevidir. Tüm hemşehrilerimizden, misafirlerimizden çamlığımıza sahip çıkmalarını istiyoruz. Yerde ateş yakmak zaten yasak lütfen dikkatli olalım, elimizdeki kıymetin değerini bilelim. Çamlık Yozgat'ın en önemli markası. Bu şehri güzelleştiren, bu şehre özellik veren en önemli yer çamlık" diye konuştu.

Vali Polat, bu nedenle sadece kurumların aldığı tedbirler ile yasaklamalar ile değil milletin bir ferdi olarak, Yozgat'ın sevdalıları olarak yapılan pikniklerde, çamlıkta tedbirli olunmasını istedi ve şöyle konuştu:

"Sabahları gezen, akşamları gezen arkadaşlarımız her hangi bir şey olduğu zaman 112 acil çağrı merkezini aramalılar. Bizim orada vatandaşlarımız yürüyüş yapıyorlar onlar destek oluyor, motorcu ekiplerimiz destek oluyor, emniyet, jandarma ormanın da olduğu bir ekip oluşturup hafta sonları özellikle alanda olacaklar, kurallara, alınan kararlana uymayan arkadaşlarımızı uyaracaklar. Bu işi ceza anlamında değil, sevgi anlamında, doğa sevgisi anlamında çamlığa sahip çıkmamız anlamında bu işleri yapmamızı gerektiğini düşünüyorum."