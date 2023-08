Yorgun mermiyle oğlu ölen baba: Eren Bülbül'ü PKK'lılar, oğlumu sivil terörist şehit etti

TRABZON'un Ortahisar ilçesinde başına isabet eden yorgun mermi ile yaralanıp, hastanede hayatını kaybeden Emir Yuşa Atıcı (15), ölümünün 2'nci yıl dönümünde anıldı. 2 ay önce başına yorgun mermi isabet ederek hayatını kaybeden Kerem Can Özdemir'in (9) babası İsa Özdemir de Emir Yuşa'nın anmasına katılarak destek verdi. Emir Yuşa'nın babası Mustafa Atıcı, " Eren Bülbül'ü PKK'lı teröristler, oğlumu da sivil terörist şehit etti. Silah ölüm aracıdır ve sizler de birer katilsiniz" dedi.

Olay, 11 Ağustos 2021'de Yeşilbük Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'dan dedesini ziyaret etmek için Trabzon'a gelen Emir Yuşa Atıcı, aile üyelerinin fındık topladığı bahçede aniden yere düştü. Kanlar içerisinde kalan Emir, sağlık ekiplerince Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağ kulağının arkasından yorgun merminin giriş yapıp, omuriliğine saplandığı tespit edilen Atıcı ameliyata alındı. Ancak Atıcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Emir Yuşa'nın babası Mustafa Atıcı, oğlunu kaybettikten sonra silahlı sevinç gösterilerine karşı mücadele başlattı. Trabzonspor'un da destek verdiği mücadele, 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' kampanyasına dönüştü. İçişleri Bakanlığı'nın da desteklediği kampanya ülke geneline yayılarak ulusal boyuta taşındı.

KEREM CAN ÖZDEMİR'İN BABASI DA KATILDI

Acılı Atıcı ailesi ve Trabzon Barosu, Emir Yuşa'nın 2'nci ölüm yıl dönümünde kent meydanında açıklama yaptı. 10 Haziran'da Çukurçayır Mahallesi'nde yaşadıkları sitenin bahçesinde oynadığı sırada başına yorgun merminin isabet etmesiyle hayatını kaybeden Kerem Can Özdemir'in babası İsa Özdemir de anmaya katılarak, Atıcı ailesiyle acısını paylaştı. Anma törenine Trabzon Barosu Başkanı Duygu Keleş Aydın, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ile siyasetçiler ve vatandaşlar katıldı.

POLİS MEMURU HÜSEYİN UĞURLU VE KEREM CAN UNUTULMADI

Emir Yuşa'yı anma töreninde ayrıca, Osmaniye'de yıllık izni sırasında evinin balkonundan havaya rastgele ateş açtığı için müdahale ettiği kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Trabzon Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Hüseyin Uğurlu ile Kerem Can Özdemir'in fotoğrafları açıldı.

'ALPEREN YAVUZ'UN FAİLİ GİBİ HESAP VERECEKSİNİZ'

Törende konuşan Trabzon Barosu Başkanı Duygu Keleş Aydın, bireysel silahlanma olaylarında faillerin bulunmasını ve silah alımının yasalarca zorlaştırılmasını istediklerini söyledi. Aydın, "Emir Yuşa ve Kerem Can'ın hayatına kastedip onların yaşamlarını ellerinden alanlar, bir gün sizler de Alperen Yavuz'un faili gibi adalet önünde hesap vereceksiniz. Düğünde, bayramda, asker uğurlamasında sevinçlerini silahlara sarılıp göstermeye çalışanlar hala zaman varken, henüz kimsenin canını yakmamış ve bir yuvayı dağıtmamışken lütfen bize kulak verin. Bireysel silahlar yanlış ellerde bulunduğu sürece birer suç aletidir. Bireysel silahlanmanın önüne geçilememesi ve bu silahların izlenilmemesi büyük bir toplumsal güvenlik sorunudur. İvedilikle silah alma prosedürünün değiştirilmesi, av bayii işletmelerine yapılacak denetimlerin sıklaştırılması, avcılık ruhsatı olmayanlara av silahı satışının engellenmesi, bireysel silahlanmayı özendirici faaliyetlerin ortadan kaldırılması ve yasaklanması, televizyon kanallarında bireysel silahlanmaya yönelik kamu spotu yayınlanarak kamuoyu desteği yaratılması gerekmektedir" dedi.

'SİZİN KEYFİNİZ BAŞKASININ KABUSU OLMASIN'

Yorgun mermi mağduru ailelere destek veren Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de "İstatistikler Trabzon'un bu konuda önde olduğunu gösteriyor. Bu şehrin evladı ve yönetici olarak bunu kabul etmem mümkün değil. Sizin keyifli anınız başkasının kabusu olmasın. Lütfen gelin bugün itibariyle Emir Yuşa'mızı, Eren Bülbül'ümüzü ve Kerem Can'ımızı rahmetle anarken lütfen bugünü milat tayin edelim ve artık bu işe bir dur diyelim. Bundan sonra bu tür üzücü hadiselerin yaşanmamasını diliyoruz" diye konuştu.

'BU YAŞTA KARA TOPRAĞIN ALTINDA YATMAK OLMUYOR'

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de, "Bugün Emir'in 2'nci ölüm yıl dönümü, Kerem Can'ın 2'nci ay dönümü. Emir olması gerektiği gibi annesinin, babasının yanında yok. Çocuklarımız bu dünyada anne, baba, kardeşleriyle, sevenleriyle olmalılar. Kara toprağın altında bu yaşta yatmak olmuyor" ifadelerini kullandı.

'SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR'

Törende konuştuğu sırada gözyaşlarına boğulan Emir Yuşa Atıcı'nın babası Mustafa Atıcı, oğlunu kaybetmesinin üzerinden 2 yıl geçtiğini ve faillerin bulunması için açılan soruşturmanın sürdüğünü söyledi. Atıcı, "Ailesi olarak 2 senedir bu acıyla beraber yaşıyoruz. Soruşturma devam ediyor. Yetkililerle görüştük, bize süreci anlattılar. İnşallah en kısa zamanda bir noktaya ulaşmak ve katilinin bir an önce bulunup hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Toplanmamızın sebebi hem oğlumuz Emir'i yad etmek hem de bir farkındalık oluşturabilmek" dedi.

'İSA BEY BANA ÜZÜLÜYORDU, AYNI ŞEY BAŞINA GELDİ'

Kerem Cam Özdemir'in babası İsa Özdemir'in de kendisi gibi evlat acısı yaşadığını anlatan Mustafa Atıcı, "Trabzon'umuz maalesef Türkiye'de en çok yorgun mermi denilen katil mermiyle ölümlerin en çok yaşandığı şehir olarak anılıyor. Bu bize yakışmıyor. Lütfen havaya mermi sıkmayın ve bunu yapanı görürseniz görüntü kaydedip 112, jandarma, polis veya basına ulaştırın ki bu kişiler gerekli cezayı alıp bu olayların önüne geçilsin. Yoksa biz daha çok evlat kaybedeceğiz. Ben evladımı kaybettiğim zaman Kerem Can'ın babası İsa Beyin hiçbir şeyden haberi yoktu, bana üzülüyordu. 1,5 sene sonra aynı şey başına geldi, o da evladını kaybetti. Bunun sizin başınıza gelmeyeceğinin garantisi yok" diye konuştu.

'GÜN GELECEK HESABINI VERECEKSİNİZ'

Baba Atıcı, "Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında bir el dahi silah atılmamasını sağladık. Demek ki, istesek yapabiliyoruz. Geldiğimiz noktada, şu an burada duruyoruz ama hiçbirimizin can güvenliği yok. Bir an önce bireysel silahlanmayla alakalı yasaların çıkarılması ve yorgun mermi olaylarında ölüm ve yaralanmalarda kasıtla öldürmekten, cinayetten yargılanmaları. Bugün Eren Bülbül ve benim oğlumun şehit olduğu gün. Eren Bülbül'ü PKK'lı teröristler, oğlumu da sivil teröristler şehit etti. Sivil insanların bulunduğu meskun mahalde havaya silah sıkmak gibi bir lüksün yok, olmamalı. Silahla kutlama olmaz. Silah ölüm aracıdır ve sizler de birer katilsiniz. Oğlumun katilini tanıyanlara sesleniyorum, gün gelecek ve bunun hesabını vereceksiniz. Çıkın ve kim olduğunu söyleyin. Hem bizim gönlümüz ferahlasın hem bir mutluluğa vesile olun" ifadelerini kullandı.

Mustafa Atıcı, konuşmasının ardından gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta zorlanan Atıcı'yı ailesi ve çevredekiler teselli etti.