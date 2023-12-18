YÖK, Üniversitelerde Yapay Zeka ile Temaslı Yeni Programlar Açmayı Planlıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerde yapay zeka alanında yaklaşık 10 yeni program açmayı planladıklarını, ayrıca yapay zeka ve iletişim alanlarının yükseköğretimde ön lisans ve lisans programlarına enjekte edilmesi gerektiğini bildirdi.

Yükseköğretim Kurulunca, Yükseköğretimde Üretken Yapay Zeka: Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde başladı.

Çalıştaya, YÖK Başkanı Erol Özvar'ın yanı sıra YÖK üyeleri, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, 28 üniversiteden bilgisayar, yazılım, elektrik elektronik, yapay zeka ve veri mühendislikleri, hukuk, tıp, güzel sanatlar, iletişim ve eğitim alanlarından 55 akademisyen katılıyor.

YÖK Başkanı Özvar, çalıştayın açılışındaki konuşmasında, toplantıda akademisyenlerle yapay zekanın kullanımına yönelik hususların ele alınacağını; yapay zeka üretme teknolojilerinin ayrıca üzerinde duracakları bir konu olduğunu ifade etti.

Yapay zekanın, hayata beklenilenden çok daha erken girdiğini ve tesirlerinin çok hızlıca bütün dünyaya yayılmaya devam ettiğini belirten Özvar, bu gelişmelere seyirci kalmak istemediklerini vurguladı. Özvar, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yükseköğretim alanında yapay zekanın çok etkin kullanımı, sadece araştırmalar bakımından değil, eğitim bakımından da çok önemli fırsatlar sağlayacak. Bununla beraber yapay zeka kullanımının getirmiş olduğu tehditler de şüphesiz karşımızda. Aslında yapay zekaya o kadar hızlı giriş yapılmış vaziyette ki bırakın üniversiteleri, belki ilk, orta ve lise çağındaki çocuklar sık sık bu çözüm hizmetlerini zaten kullanıyorlar. Bizim yapmaya çalıştığımız aslında yükseköğretimde, üniversitelerde hem eğitim bakımından hem araştırma bakımından bunun doğru şekilde kullanılmasını sağlayacak hukuki çerçeveler geliştirebilmektir."

"Yapay zekanın maddi anlamda da ciddi bir motivasyon verdiği anlaşılıyor"

Erol Özvar, konuşmasında yapay zeka alanında üniversite-istihdam ilişkisine değindi.

Yapay zekanın dünya çapında pek çok "zengin" de ortaya çıkardığını ifade eden Özvar, "Yapay zekanın maddi anlamda da ciddi bir motivasyon verdiği anlaşılıyor. Bu açıdan değerlendirecek olursak yapay zeka önümüzdeki yıllarda, artık bunu herkes kabul ediyor, sadece emekten değil zihinden de tasarruf edecek önemli imkanlar sunuyor." diye konuştu.

Yapay zeka çalışmalarına yoğun olarak geçen yıl başladıklarını anlatan Özvar, "Bilhassa başta yapay zeka ve iletişim olmak üzere iki alanın, yükseköğretimde ön lisans ve lisans programlarında bir şeklide iç içe olması, hatta bu programlara enjekte edilmesi gerektiğini söylüyoruz ve üniversitelerimizle bunu paylaşıyoruz. Bunun yanı sıra yapay zeka bazlı programların ihdas edilmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

"Yapay zeka alanındaki programları çoğaltmayı arzu ediyoruz"

Özvar, geleneksel üniversite programlarının yanı sıra yapay zekayla temaslı programlar inşa edilmesi konusunda katılımcılardan öneriler beklediğini dile getirdi.

YÖK'ün yapay zeka çalışmalarına ilişkin Özvar, şu bilgileri verdi:

"Bu sene mümkün olursa 10 civarında yeni program açmayı planlıyoruz; bunu üniversitelere teklif etmeyi planlıyoruz. Lisans veya ön lisans programlarının bir kısmı, bir şekilde yapay zeka veya onun öncesi yazılımlarla bir araya getirilebilirse öğrencilerimizin mezuniyet sonrası daha fazla istihdam imkanı yakalayabileceği inancındayız, bunu da görüyoruz zaten. Birkaç senedir kamuoyuyla paylaşmadığımız ama çok yakından takip ettiğimiz programların böyle bir imkan sağladığını görüyoruz. Bunu da çoğaltmayı arzu ediyoruz."

Özvar, toplantıya katılan akademisyenlerden mevcut programlarla alakalı eleştirileri varsa dinlemek istediğini söyledi.

Çalıştayda, "Yükseköğretimde Üretken Yapay Zekanın Kullanımı: Fırsatlar ve Tehditler" ile "Yükseköğretim Kurumlarında Üretken Yapay Zekanın Kullanımı: Hukuksal ve Etik Sorunlar" konulu oturumlar yapılacak.

Yükseköğretim alanında yapay zekanın kullanımına ilişkin mevzuat çalışmasının da gerçekleştirileceği oturumda, bilişim hukukçusu ve etik alanında çalışan akademisyenler, yükseköğretim kurumlarında üretken yapay zekanın kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek muhtemel hukuki ve etik sorunları tartışacak.