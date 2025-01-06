Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için çember daralıyor, bir gece ansızın gelebiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net mesaj: Bir gece ansızın gelebiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyata karşı 'boykot' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'boykot' çağrısı
Trump, Türkiye'yi de yakından ilgilendiren planlarını değiştiriyor

Türkiye'yi doğrudan ilgilendiriyor! Trump'ın planları değişti
Kanada Başbakanı Justin Trudeau görevinden istifa etti

Kanada'da hükümet depremi! Başbakan Justin Trudeau istifa etti

YÖK Başkanı Özvar: Vakıf Üniversiteleri Eğitime Erişimi Kolaylaştırmalı

YÖK Başkanı Özvar: Vakıf Üniversiteleri Eğitime Erişimi Kolaylaştırmalı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Vakıf üniversitelerimiz, öğrencilerimizin yüksek öğretime ulaşma, yüksek öğretim okuma arzusunu gerçekleştirecek gerçekçi bir eğitim öğretim ücretleri politikası belirlemek zorundadır.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Vakıf üniversitelerimiz, öğrencilerimizin yüksek öğretime ulaşma, yüksek öğretim okuma arzusunu gerçekleştirecek gerçekçi bir eğitim öğretim ücretleri politikası belirlemek zorundadır." dedi.

Özvar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen "2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı"nın açılışında konuştu.

Daha önce benzer toplantıları Ankara, Diyarbakır ve Niğde'de gerçekleştirdiklerini belirten Özvar, dördüncüsünü ise Ege ve Akdeniz bölgesindeki üniversitelerle İzmir'de düzenlediklerini hatırlattı.

İzmir'deki programa KKTC'de faaliyet gösteren 13 ayrı üniversitenin temsilcilerinin de katıldığını aktaran Özvar, "Türkiye'de yüksek öğretiminin önümüzdeki yıllarda karşı karşıya kalabileceği sınamalara karşı bir araya geldik. Bu sınamaları başarıyla verebilmek üniversitelerimizin geleceğini güçlendirmek amacıyla dijital yetkinlik, büyük veri, uluslararası tanınırlık, saygınlık, girişimcilik, yenilik, performans ve kalite güvencesi gibi konulara odaklanarak çeşitli önlemler almak durumundayız." diye konuştu.

Özvar, yüksek öğretimin 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yalnızca sınırlı bir kesime hitap eden seçkinci bir kurum olmaktan çıkarak toplumun çok geniş kesimlerine ulaşmaya başladığını anlattı.

Ekonomik maliyet gittikçe yükselmeye devam ediyor

Dünya genelinde 250 milyon öğrencinin yüksek öğretime devam ettiğini, bu sayının 2030'da 380 milyona, 2040'da 600 milyona ulaşacağının tahmin edildiğini vurgulayan Özvar, şöyle devam etti:

"Dünya genelinde yüksek öğretime ulaşmanın ekonomik maliyetleri gittikçe yükselmeye devam ediyor. Türkiye'deki devlet üniversitelerinde öğrencilerin parasız okuması devletin en önemli eğitim politikalarından birini teşkil etmektedir. Vakıf üniversitelerinin başarılı öğrencileri yüzde 100 burslu okutması da bu bakımdan takdire şayan bir hizmettir. Vakıf üniversitelerimiz, öğrencilerimizin yüksek öğretime ulaşma, yüksek öğretim okuma arzusunu gerçekleştirecek gerçekçi bir eğitim öğretim ücretleri politikası belirlemek zorundadır. Bu belki de en önemli konuların başında gelmektedir. Avrupa'da ve diğer coğrafyalarda bildiğiniz üzere sadece kendi vatandaşları için değil ama aynı zamanda uluslararası öğrencileri çekebilmek adına eğitim öğretim ücretlerinde indirime gittikleri son zamanlarda göze çarpmaktadır. Vakıf üniversitelerimizin, Avrupa'daki, Amerika'daki ve diğer gelişmiş ülkelerde, coğrafyalarda faaliyet gösteren özel ve vakıf üniversitelerinin eğitim ücretlerini yakından takip etmeleri buna göre birtakım stratejiler geliştirmeleri gerektiğini kendilerine hatırlatmak isterim."

Kovid-19 salgını ve sonrasında eğitim teknolojilerinin gelişmesiyle çevrim içi eğitim platformları, yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş öğrenme, sanal ve arttırılmış gerçeklik uygulamalarının öne çıktığını aktaran Özvar, yeni eğitim teknolojileriyle geleneksel eğitimin dengelenmesinin önemine değindi.

"Artık kapasitenin kaliteyle taçlandırılması gerekmektedir"

Türkiye'de bazı kesimlerin eğitim kalitesiyle ilgili endişelerin bulunduğunu, bunun da farkında olduklarını belirten Özvar, "Öğretim kapasitesinin ve yüksek öğretim programlarının genişlemesi, verilere de yansıdığı şekilde üniversitelere erişimi arttırmış, ülkenin dört bir yanında yüksek öğretim kurumları, genç nüfusun bilim ve teknolojiyle buluşmasına imkan sağlamıştır. Bu kapasitenin genişlemesi bazı kesimlerde eğitim kalitesiyle ilgili endişelerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bunu hepimiz zaten yakından takip ediyor ve biliyoruz. Kapasite ile kalitenin de aynı ölçüde yükselmesine yönelik toplumda ortaya çıkan beklentinin karşılanması sadece YÖK veya Yükseköğretim Kalite Kurulunu (YÖKAK) değil bütün üniversite bileşenlerini yakından ilgilendirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Özvar, Türk üniversitelerinin uluslararası akreditasyon standartlarını karşılamada ve küresel üniversite sıralamalarında üst sıralarda yer almada başarılı bir sınav verdiğini söyledi.

Türkiye'de yüksek öğretimin kapasite sınırına ulaştığını aktaran Özvar, "Artık bundan sonra bu kapasitenin kalite ile taçlandırılması gerekmektedir. Yükseköğretim Kurulunun bugünden önümüzdeki yıllara en önemli gündem maddesi başta eğitim, öğretim olmak üzere araştırma ve geliştirme ve akademik performansla daha yüksek kalite standartlarına ulaşmak olacaktır." ifadesini kullandı.

Bilim ve teknoloji alanında küresel rekabette güçlü olmanın akademisyenlerin bilimsel üretkenlikleriyle mümkün olacağını anlatan Özvar, üretkenliğin arttırılması ve kalitenin yükseltilmesinin değişmez hedefleri arasında yer aldığını kaydetti.

Türkiye'nin hızla yaşlanan bir ülke konumuna geldiğine işaret eden Özvar, "Doğum oranlarında son yıllarda yaşanan hızlı düşüş önümüzdeki yıllarda genç nüfusta azalma yaşanacağını haber vermektedir. Türkiye'de genç nüfusun azalması gelecekte üniversiteye olan eğitim talebinde ve kayıtlarda düşüşe yol açabilir. Nüfusa bağlı azalabilecek erişim talebine yönelik üniversitelerimizin ve ilgili devlet birimlerinin gündeminde uluslararası öğrenci hareketliliğinden nasıl daha fazla pay alınabileceği sorusu yer almalıdır." diye konuştu.

Yeşil beceriler kazandıracak yeni programlar...

Teknolojik değişime ayak uyduracak ve iş dünyasının talep ettiği istihdama duyarlı programlar açtıklarının altını çizen Özvar, istihdama duyarlı olmayan bölümleri ise tasfiye etmeye devam edeceklerini anlattı.

Organize Sanayi Bölgeleri'ndeki (OSB) meslek yüksekokulları programlarında eğitim gören öğrencilerin mezun olmadan iş bulduklarını belirten Özvar, OSB'lerle daha çok iş birliği kurarak yeni programlar geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Özvar, son yıllarda en fazla yazılım ve yapay zeka tabanlı programların talep edildiğini anımsattı.

Sağlıkta ve tarımda dijital teknolojiler ayrıca yeşil dönüşümle ilgili insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için yeni programlar üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Özvar, "2025 yılı için yeşil beceriler kazandıracak yeni programlar açmayı planladığımızı paylaşmak isterim. Ayrıca Yükseköğretim Kurulunun tecrübesini dost ülkelerle paylaşmaya devam ediyoruz. Yakın zamanda Mısır'da yapmış olduğumuz bir temas ile inşallah tecrübe paylaşımında bulunacağız." diye konuştu.

Toplantıya Yükseköğretim Kurulu üyeleri, İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, üniversitelerin rektörleri, rektör yardımcıları ve akademisyenler katıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel
img

Türkiye'nin göbeğinde "insanlık ölmüş" dedirten görüntü
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'boykot' çağrısı
img

Türkiye'nin sattığı savaş gemisi o ülkeyi karıştırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silah bırakma çağrısı ne zaman yapılacak?

Silah bırakma çağrısı ne zaman yapılacak?
Musk'ın 'Çocuk istismarı' iddialarını duyan Başbakan basın toplantısı düzenledi

Musk'ın iddialarını duyan Başbakan basın toplantısı düzenledi
40 yaş küçük sevgilisi, Mehmet Ali Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı

Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı: Hap kullanmamasına rağmen...
Mahalle bakkalına giden polis memurunun hareketi sosyal medyayı ikiye böldü

Polis memurunun hareketi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü
Türk SİHA'larını vurabilmek için bu füzeleri satın aldılar

Türk SİHA'larını vurabilmek için bu füzeleri satın aldılar
Doğal gazda büyük zam devreye girdi

Doğal gazda büyük zam devreye girdi

Son Dakika Haberleri

Pazartesi günü hangi diziler var? 6 Ocak Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Yemekteyiz Kumsal kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kumsal Dağlı kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Sabriye kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sabriye Dağlı kaç yaşında, nereli? TRT 1 canlı maç izle! INTER MİLAN MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Kanada başbakanı Trudeau neden istifa etti? Kanada'da neler oluyor? Yemekteyiz Nur kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nur Karagöz kaç yaşında, nereli? Sakaryaspor Gençlerbirliği CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sakaryaspor Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yemekteyiz Reşit kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Reşit Bodur kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Mahsum kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mahsum Yıldırım kaç yaşında, nereli? Kızılcık Şerbeti kimin cenaze namazı kılındı, Nilay mı öldü, Görkem mi öldü? Uzak Şehir neden yok? Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.