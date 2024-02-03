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Yoğun kar yağışı altında doğum yaptı

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Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Nahırkıran köyünde yaşayan Binnaz Suçin, yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olan köy yollarında doğum sancıları başlayınca İl Özel İdaresi ekiplerinin yardımıyla 4. çocuğunu dünyaya getirdi.

IĞDIR'ın Tuzluca ilçesine bağlı Nahırkıran köyünde yaşayan Binnaz Suçin (35), 4'üncü çocuğunu; İl Özel İdaresi ekiplerinin açtığı yolla evine gelen sağlıkçıların yardımıyla dünyaya getirdi.

Son günlerde yoğun kar yağışının etkili olduğu Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde köy yolları ulaşıma kapandı. Kar ve fırtınanın yolunu kapattığı Nahırkıran köyünde 4'üncü çocuğuna hamile olan Binnaz Suçin'in doğum sancıları başladı. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine İl Özel İdaresi'ne ait iş makinesi kapalı köyün yolunu açtı. Ambulansla köye ulaşan sağlık ekipleri, Binnaz Suçin'in 4'üncü çocuğunu dünyaya getirmesine yardımcı oldu. Evinde doğum yapan Binnaz Suçin, ambulansa alınarak Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Suçin ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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