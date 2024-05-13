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Yoğun Kar ve Yağmur Yer Altı Basıncını Etkiliyor

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Bilim insanları, yoğun kar ve yağmurun neden olduğu yer altı basıncının, bazı depremlerin oluşumuna katkıda bulunabileceğini belirledi. Araştırmacılar, Japonya'da yapılan bir çalışmada, mevsimsel kar ve yağmur yağışının yer altı basıncındaki değişikliklerle eş zamanlı olduğunu gözlemledi. Bu bulgular, depremlerin oluşumunu etkileyen iklim şartlarının önemini vurguluyor.

Bilim insanları, yoğun kar ve yağmurun neden olduğu yer altı basıncının, bazı depremlerin oluşumuna katkıda bulunabileceğini belirledi.

Science Advances dergisinde yayımlanan makaleye göre, araştırmacılar, Japonya'nın batısındaki Noto Yarımadası'nda sismik hareketlerle mevsimsel kar ve yağmur yağış örüntülerinin oluşturduğu yer altı basıncındaki değişikliklerin eş zamanlı gerçekleştiğini gözlemledi.

Bu sismik hareketlerin, ana sarsıntıyla başlayıp artçı şoklarla devam eden tipik deprem silsileleri gibi olmadığını, art arda gelen, ana sarsıntısı olmayan sürekli bir deprem kümesi şeklinde olduğunu tespit eden araştırmacılar, bunun nedenini öğrenmek amacıyla Noto Yarımadası'nda son 11 yılda meydana gelen depremleri inceledi.

Japon Meteoroloji Ajansının ülkedeki sismik faaliyetlere ilişkin deprem kataloğundan faydalanan bilim insanları, 2020'den önceki depremlerin o yıldan sonrasına kıyasla daha düzensiz ve bağlantısız olduğu gerekçesiyle 2020'yi deprem dizisinin başlangıcı olarak belirledi.

Bu kapsamda, araştırmacılar, Noto ve çevresindeki istasyonlar arasındaki sismik hızı hesaplamak için istasyon ölçümlerini kullandı.

Bölgenin hidromekanik bir modelini geliştirerek mevsimsel yağışların yer altındaki "gözenek sıvısı basıncını" nasıl etkileyeceğini inceleyen araştırmacılardan ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde (MIT) görev yapan William Frank, "Yağmur veya kar yağdığında, toprağa ağırlık eklenir, bu da gözenek basıncını artırarak sismik dalgaların daha yavaş ilerlemesini sağlar." ifadelerini kullandı.

Frank, "Bu ağırlık, buharlaşma veya yüzey akışı yoluyla ortadan kalktığında, gözenek basıncı azalarak, sismik dalgalar daha hızlı ilerler." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgedeki depremlerin zamanlamasının, yoğun kar yağışı görülen birçok zamanla iyi bir şekilde örtüştüğünü gözlemlediklerini kaydeden Frank, benzer şekilde yoğun yağışların başka yerlerdeki depremlerde de rol oynayabileceğini düşündüğünü belirtti.

Frank, bununla birlikte depremlerin ana nedeninin her zaman yer altı hareketlerinden kaynaklandığını vurgulayarak, depremin ne zaman ve nasıl meydana geldiğini etkileyebilecek faktörlerden birinin de iklim şartları olduğuna dikkati çekti.

Kaynak: AA / Güncel

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