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Yinxu Müzesi'nin Yeni Binası Halka Açıldı

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Shang Hanedanlığı'nın son başkenti olan Yin Harabeleri'nde bulunan Yinxu Müzesi'nin yeni binası, son teknoloji ürünlerle donatılarak Pazartesi günü halka açıldı. Müze, holografik dijital kum masası, üç boyutlu çıplak göz LED ekranı, interaktif gösterim ekranı ve dijital vitrinler gibi özelliklerle dikkat çekiyor. Yinxu Müzesi, Shang uygarlığını kapsamlı şekilde sunan ilk ulusal büyük arkeoloji müzesi olma özelliğini taşıyor.

ÇEKİM TARİHİ: 24 Şubat 2024

Yinxu Müzesi'nden çeşitli görüntüler

Shang Hanedanlığı'nın (M.Ö. 1600- M.Ö. 1046) son başkentinin bulunduğu Yin Harabeleri'nde yer alan Yinxu Müzesi'nin yeni binası Pazartesi günü halka açıldı.

Yeni müze; holografik dijital kum masası, üç boyutlu çıplak göz LED ekranı, interaktif gösterim ekranı, dijital vitrinler gibi çok sayıda son teknoloji ürünle donatıldı.

Arkeolojik kazılar ve yazıtlarla doğrulandığı üzere, Yin Harabeleri Çin'de belgelenen ilk geç dönem Shang Hanedanlığı başkent bölgesi olarak öne çıkıyor. Harabeler aynı zamanda Çin'de en sık arkeolojik kazı gerçekleştirilen ve en uzun keşif yapılan antik başkent alanı.

Genişletilen Yinxu Müzesi, Shang uygarlığını kapsamlı şekilde sunan ilk ulusal büyük arkeoloji müzesi olma özelliğini taşıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Anyang'dan bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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