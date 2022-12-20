YILIN OLAYLARI 2022 - EYLÜL (6)

TAHRAN'DA MAHSA EMİNİ'NİN ÖLÜMÜ VE "AHLAK POLİSİ" PROTESTO EDİLDİBaşörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve 16 Eylül'de hastanede ölen Mahsa Emini'ye ilişkin gazetelerde çıkan haberler Tahran sokaklarında Mahsa Emini'nin ölümünü protesto eden göstericiler Protestolar...

TAHRAN'DA MAHSA EMİNİ'NİN ÖLÜMÜ VE "AHLAK POLİSİ" PROTESTO EDİLDİ

Başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve 16 Eylül'de hastanede ölen Mahsa Emini'ye ilişkin gazetelerde çıkan haberler

Tahran sokaklarında Mahsa Emini'nin ölümünü protesto eden göstericiler

Protestolar sırasında cadde ve sokaklarda ateşe verilen araçlar

İstanbul'da İstiklal Caddesinde Mahsa Emini'nin ölümünü protesto eden göstericiler

ABD'de Kaliforniya kentinde protestocuların taşıdığı sembol fotoğraf

İspanya'da Madrid kentinde protestocuların başörtüsü yakması

TAHA AKGÜL 3. KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Dünya Güreş Şampiyonası

Ödül töreni

Taha Akgül'e altın madalya ve altın kemer takılması

İstiklal Marşı'nın çalınması

Milli güreşçi Taha Akgül'ün açıklamaları

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN BM 77. GENEL KURULUNA KATILMAK ÜZERE ABD'DE

New York Türkevi'nin havadan görüntülenmesi (dron)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkevine gelişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılanması

Bölgeye gelen vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Central Park'taki yürüyüşü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilerin bankta oturması

Amerikalıların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tanıması ve selam vermesi

Amerikalıların Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çekilmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla sohbet etmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Vesayet Konseyi'nde düzenlenen "Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi"nde konuşma yapması

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'na hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'li Senatör Coons'u kabul etmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senatör Lindsey Graham'ı kabul etmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki temasları kapsamında Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ile görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabul etmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder'i kabul etmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Giamattei Falla ile görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gürcistan Başbakanı Iraklı Garibaşvili'yi kabul etmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol ile sohbet etmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Japonya Başbakanı Fumio Kişida ile görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Liz Truss ile görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüşmesi

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN EŞİ EMİNE ERDOĞAN VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL SEKRETERİ ANTONİO GUTERRES, "SIFIR ATIK PROJESİ"NİN DÜNYADA YAYGINLAŞTIRILMASI İÇİN İYİ NİYET BEYANI İMZALADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın el ele Türkevi'ne yürümesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sergiyi gezmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sanatçı Deniz Sağdıç'tan bilgi alması İRAN'DA GÖZALTINA ALINDIKTAN SONRA ÖLEN KADIN OLAYI, BASINDA GENIŞ YER ALDI (16 EYLÜL)

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin polis tarafından "kıyafet kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi, ülke basınında geniş yer aldı. Başkent Tahran'daki gazeteler, Emini'nin olayını manşetlerinde taşıdı.

TAHA AKGÜL 3. KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU (17 EYLÜL)

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı. Taha Akgül, 3. kez dünya şampiyonluğuna uzandı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN BM 77. GENEL KURULUNA KATILMAK ÜZERE ABD'DE (19 EYLÜL)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 77. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği ABD'nin New York şehrinde, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi yemeğinde yaptığı konuşmada, "Amerikalı dostlarımızın PKK-YPG ve FETÖ'yle mücadelemizde müttefiklik ruhuna yakışır şekilde iş birliği içinde hareket etmesini bekliyoruz." dedi.

BM 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap eden Erdoğan, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki haklarını sonuna kadar savunurken, kendi siyasi hesapları uğruna gerginlik stratejisi izleyenlerin oyunlarına asla gelmeyeceğini vurguladı. Erdoğan, "Yunanistan'dan, gerginlik ve tahrik siyasetini bir kenara bırakarak, iş birliği ve dayanışma çağrılarımıza kulak vermesini bekliyoruz." dedi.

Erdoğan, uluslararası toplumu, Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen tanımaya da davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı temelinde sonlandırılması için gayretlerini artırarak sürdürecekleri mesajını verdi.

Erdoğan, Amerikan PBS kanalına verdiği röportajda, Rusya ile Ukrayna arasında 200 rehinenin takası konusunda mutabakat sağlandığını bildirdi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN EŞİ EMİNE ERDOĞAN VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL SEKRETERİ ANTONİO GUTERRES, "SIFIR ATIK PROJESİ"NİN DÜNYADA YAYGINLAŞTIRILMASI İÇİN İYİ NİYET BEYANI İMZALADI (20 EYLÜL)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Sıfır Atık Projesi"nin dünyada yaygınlaştırılması için iyi niyet beyanı imzaladı.

"Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı çerçevesinde Emine Erdoğan'ın BM çatısı altında sıfır atığı hedefleyen çalışmanın küresel liderliğini yürüteceği belirtildi.