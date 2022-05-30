Yıldırım ve şimşekler görsel şölen sundu - Haberler

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Yıldırım ve şimşekler görsel şölen sundu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Yıldırım ve şimşekler görsel şölen sundu

Karabük ve Bartın'da gece yarısı etkili olan yıldırım ve şimşekler gökyüzünde adeta görsel şölen sundu.

Karabük ve Bartın'da gece yarısı etkili olan yıldırım ve şimşekler gökyüzünde adeta görsel şölen sundu.

Hava sıcaklıklarının arttığı Karabük'te gece saatlerinde aniden gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağış öncesinde başlayan ve uzun süren şimşek ve yıldırımlar adeta geceyi aydınlattı. Bazı bölgelere düşen yıldırımlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, art arda çakan şimşekle görsel şölen oluşturdu.

Öte yandan Bartın İnkumu sahilinde de etkili olan yağmur havayı serinletirken, çakan şimşekler keyifli seyir oluşturdu.

(Rıdvan Bostancı - Yasin Erdem - Bülent Bostancı - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bostancı Karabük Bartın Güncel Haberler

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