Yığılca'da kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi - Haberler

Düzce'nin Yığılca ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Yığılca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığınca Yığılca Kaymakamlığı koordinatörlüğünde gerçekleştirilen eğitimlere, öğrenci velileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Yığılca Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda yapılan etkinliğe katılan Aile Destek Merkezi Koordinatörü Seda Çelik, kadınlara yönelik meslek edindirme kursları, faaliyetler ve eğitim programları hakkında bilgi verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce görevlendirilen sosyal çalışmacılar Yasemin Yıldız ve Büşra Göroğlu da kadına yönelik şiddeti doğuran, pekiştiren olumsuz tutum ve davranışların ortadan kaldırılmasıyla ilgili toplumsal farkındalık, duyarlılık ve bilinç kazandırma ile toplumsal cinsiyet eşitliğine hizmet edecek zihniyet dönüşümünü sağlamak için bireylerin yapabilecekleri konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Etkinlik sonunda polis memurları Büşra Nur Özdemir ve Gökhan Durası ile jandarma personeli Ali Gürel ve Devran Murat Bostancı, Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) anlattı.