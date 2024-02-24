YetimSev, 500 çocuğun bayramlıklarını almak için çalışıyor

Afyonkarahisar Yetim Çocuklar Vakfı (YetimSev) Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Ülkü, Ramazan Bayramı için 500 yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuğun bayramlıklarını almak için çalışma yaptıklarını belirtti.

Ülkü, vakıf binasında düzenlediği toplantıda, YetimSev'in başta yetim ve öksüzler olmak üzere bütün çocuklara kol kanat germek için kurulduğunu söyledi.

Türk medeniyetinde vakıf geleneğinin hep var olduğunu aktaran Ülkü, şunları kaydetti:

"Tarihimiz geçmişten beri korunması, yaşatılması ve desteklenmesi gereken her konuda vakıf örnekleriyle doludur. Başlangıçta Afyonkarahisar olmak üzere, yeryüzünün her yerinde fakirliğe, açlığa, cehalete ve şiddete maruz kalan çocuklara gücümüz yettiğince, ömrümüz elverdiğince hizmet etme sevdası ve sorumluluğuyla kurulan bu vakıf, bugünden itibaren amaçlarını yerine getirmeye başlayacaktır."