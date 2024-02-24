Üye Girişi
Haberler

YetimSev, 500 çocuğun bayramlıklarını almak için çalışıyor

Güncelleme:

Afyonkarahisar Yetim Çocuklar Vakfı (YetimSev) Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Ülkü, Ramazan Bayramı için 500 yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuğun bayramlıklarını almak için çalışma yaptıklarını belirtti. Ülkü, vakıf binasında düzenlediği toplantıda, YetimSev'in başta yetim ve öksüzler olmak üzere bütün çocuklara kol kanat germek için kurulduğunu söyledi.

Afyonkarahisar Yetim Çocuklar Vakfı (YetimSev) Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Ülkü, Ramazan Bayramı için 500 yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuğun bayramlıklarını almak için çalışma yaptıklarını belirtti.

Ülkü, vakıf binasında düzenlediği toplantıda, YetimSev'in başta yetim ve öksüzler olmak üzere bütün çocuklara kol kanat germek için kurulduğunu söyledi.

Türk medeniyetinde vakıf geleneğinin hep var olduğunu aktaran Ülkü, şunları kaydetti:

"Tarihimiz geçmişten beri korunması, yaşatılması ve desteklenmesi gereken her konuda vakıf örnekleriyle doludur. Başlangıçta Afyonkarahisar olmak üzere, yeryüzünün her yerinde fakirliğe, açlığa, cehalete ve şiddete maruz kalan çocuklara gücümüz yettiğince, ömrümüz elverdiğince hizmet etme sevdası ve sorumluluğuyla kurulan bu vakıf, bugünden itibaren amaçlarını yerine getirmeye başlayacaktır."

Kaynak: AA / Güncel

Ramazan Bayramı Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Dinimizde kandil var mı? İslam'da kandil var mıdır? İslamiyet'te Kandil gecesinin yeri ve önemi nedir? Bir yılda kaç kandil var? Bir yılda kaç kere kandil olur, kaç tane vardır? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 24 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Berat kandili hangi ibadetler yapılır? Berat kandilinde oruç tutulur mu, ne namazı kılınır? 24 Şubat kandil mi? Yarın kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? Berat kandili hangi gece? Tolga Sarıtaş nişanlandı mı? Tolga Sarıtaş kiminle evlendi, nişanlandı? 24 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 24 Şubat dün gece deprem mi oldu? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 24 Şubat Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi İYİ Parti Erzurum adayı kim? 2024 İYİ Parti Erzurum Belediye Başkan adayı Canan Uçar kimdir? İYİ Parti Elazığ adayı kim? 2024 İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan adayı Veda Bingö kimdir? İYİ Parti Elazığ adayı kim? 2024 İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan adayı kimdir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Saadet Partisi Çorum belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Çorum adayı Faruk Cıdık kimdir? Saadet Partisi Çankırı belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Çankırı adayı Mustafa Ünver kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title