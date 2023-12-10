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Yetim Vakfı, Gazze'de öldürülen çocuklar için BM'ye çağrıda bulundu

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Yetim Vakfı, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Gazze'de İsrail tarafından öldürülen çocuklar için Birleşmiş Milletlere harekete geçmesi çağrısında bulundu. Vakıf, bölgede hamiliği üstlenilen 2 bin yetim çocuğun durumundan haber alınamadığını ve uluslararası hukukun işletilmesi için BM'ye dilekçe ulaştırıldığını belirtti.

Yetim Vakfı, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Birleşmiş Milletlere (BM), Gazze'de İsrail tarafından öldürülen çocuklar için harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Vakıftan yapılan açıklamada, bölgede hamiliği üstlenilen 2 bin yetim çocuğun durumundan haber alınamadığı ve uluslararası hukukun bir an evvel işletilmesi için bir dilekçenin BM'ye ulaştırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, dilekçenin BM Zorla veya İrade Dışı Kaybetmeler Çalışma Grubuna verildiği belirtilerek, " Vakıf, dünyanın 40 farklı ülkesinde yüz binlerce çocuğa destek sağlarken yıllardır sadece Gazze genelinde 2 bin yetim çocuğa bakım, gözetim ve sponsorluk desteğini sürdürüyor. Filistin-Gazze'de, İsrail tarafından gerçekleştirilen soykırım, yerinden edilen 2 milyona yakın insan ve iletişime yönelik karartma ve engellemeler nedeniyle gözetim ve bakım sorumluluğu üstlenilen yetim çocuklarımızdan haber alınamamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Gazze'de işlenen insanlık suçuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son 24 saat hariç olmak üzere Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan mevcut verilere göre başvuru tarihimiz itibariyle öldürülen 16 bin 248 kişinin 7 bin 112'si çocuktur. Birleşmiş Milletlere üye devletler nezdinde anlaşma sağlanarak kaleme alınan Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin amacına, ruhuna aykırı hareket eden İsrail'in bu katliamı sürdürmesinin ne vicdani, ne insani, ne de hukuki yönden kabul edilebilir bir izahı bulunmamaktadır. Çocukların tamamı iki ayı aşkın bir süredir devam eden bombardımanlardan dolayı ağır travmalar yaşamakta, aile bireylerini kaybeden çocuklar, korumasız, yetim ve öksüz kalmaktadırlar."

Açıklamada, vakıf gönüllüleri adına, BM'nin haber alınamayan çocuklarla ilgili gerekli incelemeyi yapmasının talep edildiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Güncel

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