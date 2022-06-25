Yeşilay Edirne Şube Başkanı Bayrak, uyuşturucuyla mücadele konusunda çağrıda bulundu - Haberler

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Yeşilay Edirne Şube Başkanı Bayrak, uyuşturucuyla mücadele konusunda çağrıda bulundu

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Yeşilay Edirne Şube Başkanı Bayrak, uyuşturucuyla mücadele konusunda çağrıda bulundu

Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak,15-24 yaş döneminin uyuşturucu madde kullanmaya başlama açısından en riskli grup olduğunu bildirdi.

Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak,15-24 yaş döneminin uyuşturucu madde kullanmaya başlama açısından en riskli grup olduğunu bildirdi.

Bayrak, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, ailelere çocuklarıyla daha yakın olmaları için çağrıda bulundu.

Yeşilay olarak, ulusal ve yerel ölçekte önleme çalışmalarına devam ederken bağımlılıklarla mücadele konusunda aileleri de bilinçlendirmek için projeler geliştirdiklerini belirten Bayrak, şunları kaydetti:

"Çünkü bağımlılıktan uzak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarına sahip nesiller için aile ile yakın çevrenin etkisinin çok büyük olduğunu biliyoruz. Ailelerin çocuklarıyla ilgili olması kadar bağımlılıklar hakkında bilgi sahibi olması ve çözüm yöntemlerinden haberdar olması da hayat kurtarır derecede önem taşıyor."

Bayrak, 81 ilde ve Kıbrıs'ta toplam 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezinde (YEDAM) bağımlı bireyler ile ailelerine ücretsiz psikolojik ve sosyal destek verildiğini dile getirdi.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

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