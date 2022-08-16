Yeryüzü Doktorları Gazze için harekete geçti

Yeryüzü Doktorları Derneği, Gazze'de gerçekleşen saldırıların ardından artan sağlık hizmeti ihtiyacı için harekete geçti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, uzun yıllardır sağlık alanındaki hizmetleriyle Gazzelilerin yanında olan Yeryüzü Doktorları, son günlerde yaşanan saldırılar sonrasında acil yardım çalışması başlattı.

Dernek, krizin devam ettiği bölgede hazır bulunan sağlık ekipleriyle saldırılardan olumsuz etkilenenlerin yardımına koşuyor.

Filistin'de 2015'ten bu yana fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinin yanında mobil sağlık ekipleriyle faaliyetlerini ara vermeden sürdüren dernek, saldırılar sonrasında Filistin Sağlık Bakanlığındaki ihtiyaçları takip ederek çalışmalarını yürütüyor. Bu kapsamda hastanelerde tedavi gören yaralıların takibi yapılıyor, evde bakıma ihtiyacı olanlara mobil sağlık ekipleriyle hizmet veriliyor.

Yeryüzü Doktorları Gazze Proje Sorumlusu Mohammed Hejji, Gazze'deki krizin etkileri sürerken yeni bir krizle mücadele etmenin zor olduğunu dile getirerek kadın, çocuk, genç ve yaşlı fark etmeksizin herkesin dışarıda olduğu cuma namazından sonra saldırılar gerçekleştiğini anlattı.

Hastanelerin bu kadar yaralıya müdahale etmeye hazır olmadığına dikkati çeken Hejji, "Saldırılar sonucunda maalesef 48 insan hayatını kaybetti. Yaşanan krizin sonuçları yalnızca bunlar değil. Daha binlerce gözyaşı var. Bir annenin on iki senedir beklediği oğlunu kaybetmesinin acı fotoğrafının tüm Gazzelilerin hafızasından silinmesi yılları alacak, belki de hiç silinmeyecek. Bir anda oynarken saldırılar nedeniyle hayatını kaybeden on çocuğumuz da unutulmayacak. Yaşananlar uzun değildi, sadece 3 gün sürdü ama Gazze için 3 yıl gibi geçti." ifadesini kullandı.

Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney ise kuruldukları günden bu yana Gazze'de faaliyet yürüttüklerini belirtti. Güney, saldırılar nedeniyle tıbbi ihtiyaçları en aza indirgemek için harekete geçtiklerini dile getirerek "Bölgedeki şartlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda saldırılarda yaralanan kişilerin gerekli fizik tedavi hizmetine ve sarf malzemelerine ulaşmasını sağladık. Bu kapsamda mobil ekiplerimizle evde bakım hizmetine ihtiyacı olan kişileri belirledik. Her zaman olduğu gibi Gazze halkının yaralarını sarmak için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.