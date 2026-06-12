Yeniden Refah: TMO fiyatları çiftçiye 'toprağını terk et' çağrısı

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Bayramoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı hububat alım fiyatlarına ilişkin, "Kendi insanını besleyemeyen devletler, küresel güçlerin güdümüne girmeye mahkumdur. Bu sebeple tarım, bizim için bir milli güvenlik meselesidir. Mevcut alım fiyatları çiftçimize 'üretme, toprağını terk et' demekle eşdeğerdir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Bayramoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıkladığı hububat alım fiyatlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bayramoğlu, açıklanan fiyatların çiftçinin artan maliyetlerini karşılamaktan uzak olduğunu savunarak fiyatların yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu. Bayramoğlu açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan dönemsel hububat alım fiyatları, tarım sektörümüzün içinde bulunduğu yapısal krizi çözmekten uzak, sahadaki gerçeklerden tamamen kopuk bir nitelik taşımaktadır. Yeniden Refah Partisi olarak, ekonomide her zaman hakkı, adaleti ve üretimi merkeze alan bir anlayışın temsilcileriyiz. Ülkemiz tarımının gıda egemenliği açısından kritik bir eşikte olduğunu hatırlatıyor; hükümete fiyatları derhal revize etme ve 'Milli Görüş' esaslı tarım politikalarına dönme çağrısında bulunuyorum."

"Maliyet 15 liraya dayandı, alım fiyatı sadece 16,5 lira"

Hükümetin ilan ettiği alım fiyatları ile sahadaki üretim maliyetlerini karşılaştırdığımızda, arada üreticimizi iflasa sürükleyecek derin bir uçurum olduğunu görüyoruz. Yapılan saha araştırmaları ve reel iktisadi hesaplamalara göre, bugün Anadolu ve Trakya bölgelerinde 1 kilogram buğdayın çiftçimize üretim maliyeti, işçilik ve amortisman hariç 15 liraya ulaşmıştır. Buna karşın TMO'nun belirlediği alım fiyatı geçen yıla göre yalnızca yüzde 22 artırılarak 16,5 lira seviyesinde kalmıştır. Bu durum, çiftçimizin ürettiği her kilo buğday ile doğrudan doğruya fahiş zarara uğratılması anlamına gelmektedir. Serbest piyasa koşullarında 15 liraya mal edilen buğdayın bu fiyatlardan satın alınmaya çalışılması, ülkemiz tarımına vurulmuş en ağır darbelerden biridir.

"Mazot, gübre, ilaç ve tohum kıskacı üreticiyi ezdi"

Girdi maliyetlerindeki durdurulamaz tırmanış, üretim maliyetlerini yukarı taşımaktadır. Çiftçimizin en temel gider kalemlerinden biri olan mazot son bir yılda yüzde 43, gübre ise yüzde 115 oranında zamlanmıştır. Yapılan piyasa taramaları ve saha analizlerine göre, buğday tohumu fiyatlarında yıllık yüzde 35'i aşan, elektrikte yüzde 40'ı bulan, zirai ilaç kalemlerinde ise döviz kuru ve küresel hammadde krizine bağlı olarak yüzde 40 ile 50 bandına ulaşan fahiş artışlar yaşanmıştır. Bu girdi kıskacı, açıklanan taban fiyatı henüz tarladayken eritmektedir. Buğday alımında TMO'nun çok seçici davranması sebebiyle birçok ürünü almadığını da açıkça görmekteyiz; çiftçimiz bu sebeple özel sektöre ton başına 16,5 liranın altındaki fiyatlara satış yapmaya mecbur bırakılmaktadır.

"5 kilo buğday satsam ancak bir litre mazot alabiliyorum"

Sahanın acı gerçeğini çarpıcı bir örnekle gözler önüne sermek gerekirse, gelinen noktada hububat eken çiftçimiz bin pişmandır. Üreticimizin çaresizliğini doğrudan sahada yükselen feryatlarla aktarıyorum: Bugün traktörünün deposunu doldurmak isteyen köylümüz, 'Beş kilo buğday satsam ancak bir litre mazot alabiliyorum' diyerek isyan etmektedir. Tarım, hiçbir dönemde bu denli büyük bir parite adaletsizliğine şahit olmamıştır. Çiftçimiz feryat ederek, 'Böyle giderse sadece kendi ihtiyacımız kadar ekeceğiz, çünkü maliyeti karşılayamıyoruz' demektedir. Çiftçimizin üretimi durdurma noktasına gelmesi, ülkemiz için çok ciddi bir arz güvenliği tehlikesidir.

"Anadolu köylüsü toprağından koparılıyor"

İzlenen bu fiyat politikasıyla çiftçimiz sadece karından vazgeçmemekte, doğrudan doğruya sermayesinden ve toprağından olmaktadır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine baktığımızda, tarımsal kredi borçlarının katlanarak büyüdüğü, köylünün tarlasını ve traktörünü bankalara ipotek etmek zorunda kaldığı açıkça görülmektedir. Borcunu borçla kapatmaya çalışan köylümüz, hasat zamanı maliyetinin çok altında bir fiyatla karşılaşınca üretimi bırakma noktasına gelmektedir. Bu feryat; toprağını bırakıp şehre göç etmek zorunda kalan gençlerin, ekilmeyen milyonlarca dekar tarım arazisinin ve traktörüne haciz gelen babaların feryadıdır. Bu gidişat, tarımda ithalata bağımlılığı artırarak milli güvenlik sorunu haline gelen gıda bağımsızlığımızı tehlikeye atmaktadır.

"Tarımdaki küçülmenin sadece zirai don ile açıklanması milleti kandırmaktır"

TÜİK verilerine göre, 2025 yılının son iki çeyreğinde tarımdaki küçülmenin toplam yüzde 21,5 olduğunu vurgulamak gerekiyor. Et üretimindeki yıllı yüzde 10,5 küçülmenin ardından hububat üretimindeki düşüşün de derinlemesine araştırılması şarttır. Et ve hububat üretimindeki düşüş, zirai don kaynaklı olmaktan öte, ithalatçı lobilerinin marifetidir; hatalı tarım politikalarının acı bir sonucudur. Bu durum, çiftçimizin üretim maliyetlerini karşılayamayarak üretimi terk ettiğinin açık bir göstergesidir. Bugün birkaç rantiyeci kazanıyor, siyasiler ve bürokratlar kariyerlerini sürdürüyor olabilir ancak 86 milyon vatandaşımız topyekün kaybetmektedir."

"Kurtuluş reçetesi Milli Görüş'ün üretim odaklı modeli"

Partisi'nin çözüm önerilerini sıralayan Bayramoğlu, şunları kaydetti:

Tarımı ayağa kaldıracak Milli Görüş'ün üretim ve istihdam odaklı ekonomi modelini paylaşıyorum. Tarımdaki bu yangının sönmesi için akılcı adımların atılması gerekmektedir. Öncelikle taban fiyat belirleme sistemi tamamen değiştirilmelidir. Taban fiyatlar masa başında değil, ziraat odaları ve uzmanların katılımıyla sahadaki gerçek maliyetler hesaplanarak belirlenmelidir. Bugün, işçilik ve amortisman hariç 15 lira olan net maliyet baz alınmalı ve üzerine gerçek enflasyon farkının yanı sıra en az yüzde 30-40 oranında bir adil refah payı eklenmelidir; ancak bu sayede çiftçimiz bir sonraki yıl için yatırım planlaması yapabilecektir.

"Vergiler kalkmalı, borçlar faizsiz yapılandırılmalı"

Milli Görüş reçetemizin en akılcı adımlarından biri de girdi maliyetlerini düşürmektir. Çiftçinin üretimde kullandığı mazottan ÖTV ve KDV tamamen kaldırılmalıdır. Gübre, tohum ve ilaçta yerli üretimi destekleyecek kamusal tesisler yeniden canlandırılarak üreticiye yüzde 50 sübvansiyonlu girdi tedariki sağlanmalıdır. Finansal krizdeki üreticilerimiz için de acil önlemlerimiz hazırdır: Çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri başta olmak üzere bankalara olan tarımsal kredi borçlarının faizleri tamamen silinmeli, ana para ise üreticinin ödeme gücüne göre uzun vadeli ve faizsiz olarak yapılandırılmalıdır. Ayrıca çiftçinin üretim araçlarına yönelik haciz işlemleri derhal durdurulmalıdır. 5488 sayılı Tarım Kanunu'nun 21. maddesinde 'Bütçeden ayrılacak kaynak, Gayri Safi Milli Hasılanın yüzde birinden az olamaz' ifadesi açıkça yer almasına karşın mevcut iktidarın bütçede tarıma yalnızca binde 7 gibi bir kaynak ayırması kabul edilemez. Bu sebeple en az Kanun'un emrettiği ölçüde tarım desteği çiftçilerimize aktarılmalıdır.

"Devlet alım garantisi ve TMO'da yapısal reform şart"

Plansız üretimin ve fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için havza bazlı planlama zorunludur. Hangi bölgede ne kadar hububat ekileceği devlet eliyle önceden planlanmalıdır. Çiftçimiz tarlaya tohumu atarken hasat döneminde ürününü kaç liradan satacağını önceden bilmelidir; devletin, çiftçinin ürettiği her kilo hububatı alma garantisi vermesini zorunlu kılan hukuki düzenleme yapılmalıdır. Böylece, özel sektöre yapılacak satışların, devlet tarafından yapılması sağlanmalıdır. Bunun için TMO'nun da yapısal bir reformla, çiftçiyi tüccarın ve serbest piyasanın insafına bırakmayacak bir finansal güce kavuşturulması sağlanmalıdır. Ayrıca ürün teslimatından sonra çiftçinin parasının haftalarca bekletilmeyerek en geç 10 gün içinde nakit olarak üreticinin hesabına yatırılması uygulamasına geçilmelidir.

"Küreselci dayatmalara karşı duruş sergilemek gerekiyor"

Mevcut iktidarın anlaması gereken en temel gerçek, ekonomi ve tarım politikalarının yönünün Londra bankerlerine ya da küresel finansörlere değil, doğrudan kendi milletimize dönmesi gerektiğidir. Kamudaki lüksü ve israfı devam ettirebilmek adına küresel odaklardan yüksek faizle borçlanma sarmalına girenler, bu borcun diyetini ülkenin tarım politikalarını ve geleceğini küreselcilere teslim ederek ödeyemezler. İklim Kanunu ve benzeri adlar altında pazarlanan küresel ifsat projelerinin ortağı olunarak, yeşil dönüşüm kılıfıyla tarımsal üretime ket vurulması kabul edilemez. Hükümet, başarısız politikalarının üstünü örtmek için sürekli kuraklık, savaş ve benzeri dışsal nedenleri ileri sürmekten vazgeçmelidir. Gerçek bir devlet aklı, tarım politikalarındaki vahim hataları dürüstçe kabul etmeyi ve küreselci dayatmalara rest çekerek bu yanlışlardan bir an önce dönmeyi gerektirir.

" Hükümete çağrımız, fiyatları revize etmeleridir"

Kendi insanını besleyemeyen devletler, küresel güçlerin güdümüne girmeye mahkumdur. Bu sebeple tarım, bizim için bir milli güvenlik meselesidir. Mevcut alım fiyatları çiftçimize "üretme, toprağını terk et" demekle eşdeğerdir. Yeniden Refah Partisi olarak bu adaletsizliğe asla göz yummayacağız. Hükümeti derhal bu yanlıştan dönmeye ve açıklanan hububat fiyatlarını 15 TL'lik maliyet gerçeğini göz önüne alarak adil bir seviyeye çekmeye davet ediyoruz. Yeniden Refah Partisi iktidarında yerli üreticiyi yeniden baş tacı yapacak tarım politikalarını hayata geçireceğimizi ilan ediyoruz."

Kaynak: ANKA