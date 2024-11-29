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Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil

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Milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zam oranına kilitlenirken Türk-İş'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olaraksa toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret için gündeme gelen rakamları eleştiren Ergün Atalay "Bazı çevrelerin dile getirdiği, ortadaki dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil. O rakamlar toplumu mutlu edecek rakamlar değil" dedi.

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi çalışmaları aralık ayı itibarıyla başlayacak. İşçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunda, işçileri TÜRK-İŞ, işverenleri ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

Komisyonda işçi kesimini temsil eden 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetine, Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlık edecek. TÜRK-İŞ heyetinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 4 işçi yer alacak. Aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, Karayollarında taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven bu yıl Komisyonda asgari ücretlilerin sorun ve taleplerini dile getirecek.

ZAMLI MAAŞLAR ŞUBAT AYINDA

TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay, yeni asgari ücret rakamının 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe gireceğini belirterek, asgari ücretli çalışanların zamlı ilk maaşlarını ise şubat ayında alacağına dikkati çekti. IMF yetkililerinden kredi derecelendirme kuruluşlarına, ekonomistlerden siyasi partilere kadar farklı kesimlerin, aylar öncesinden asgari ücret rakamını konuşmaya başladığına dikkati çeken Atalay, asgari ücretin konuşulmasıyla ürün ve hizmet fiyatlarına zam yapılmaya başlandığını söyledi.

ASGARİ ÜCRET RAKAMI 20'DEN FAZLA KALEMİ İLGİLENDİRİYOR

Taban ücret olan asgari ücretin, süreç içerisinde yaygın ücret ve çalışanların büyük bölümünün geçim ücretine dönüştüğünü ifade eden Atalay, asgari ücret rakamının kıdem tazminatı, işsizlik ödeneği, Genel Sağlık Sigortası primi de dahil 20'den fazla kalemi ilgilendirdiğini dile getirdi.

"İNSANCA YAŞAMAYI MÜMKÜN KILACAK BİR RAKAM OLMALI"

Asgari ücretin Türkiye'deki en büyük Toplu İş Sözleşmesi (TİS) niteliğinde olduğuna dikkati çeken Atalay, şöyle konuştu: "Bundan dolayı asgari ücrete sadece ücret olarak bakmamak gerekiyor. 2025'teki asgari ücretin işçinin ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir düzeyde olması gerekiyor. Bu rakamı arkadaşlarımız ilerleyen günlerde tespit edecek. Bu rakam TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulunun önüne gelecek ve ardından kamuoyuyla paylaşılacak." Atalay, "Bazı çevrelerin dile getirdiği, ortadaki dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil. O rakamlar toplumu mutlu edecek rakamlar değil." ifadesini kullandı.

"YAŞAM ŞARTLARINI İYİLEŞTİRECEK BİR RAKAM OLMALI"

Komisyon üyesi Durmuş Öztürk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda geçen yıl da işçileri temsil ettiğini belirterek, 11 yıldır taşeron işçi olarak çalıştığını ve asgari ücret aldığını söyledi. Komisyonda hem taşeron işçilerin hem de asgari ücretlilerin sesi olacağını ifade eden Öztürk, çalışanların yaşam şartlarını iyileştirecek bir rakam istediklerini dile getirdi.

Kuaför Nihan Koçak da evinin kira olduğunu belirterek, "Eşimden 5 yıl önce ayrıldım. Çocuklarımla birlikte yaşam mücadelesi veriyorum, çok zorlanıyorum. Komisyonda asgari ücretlilerin diliyle çalışacağız." diye konuştu.

Basın mensubu Sezer Özseven ise üç yıldır gazetecilik yaptığını, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olduğunu söyledi. Mevcut asgari ücretle günün koşullarında geçinmenin mümkün olmadığını dile getiren Özseven, "Asgari ücretin beklenen enflasyon kadar artması, çalışanların kira ve gıda giderlerinin karşılanmasını mümkün kılmıyor." değerlendirmesinde bulundu. Aşçı Selma Sayın da "Geçim koşullarının iyileşmesi için iyi bir asgari ücret rakamı istiyoruz." ifadesini kullandı.

Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil
Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel
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Yorumlar (42)

Haber Yorumlarımasteng aston:

Asgari ucret gayet yeterli malezyada doktorlar 150 dolar aliyor sukredin her yil telefon degistirmeyin bnm.kiram sigaram alkolum gezip tozmam yok is ev maasim yetiyor 63 bin tl ile geciyorum.daha ne olsun

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Haber YorumlarıŞerafettin Berk:

Dedi ve sonuna iki lira ekleyince kabul etti

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Haber YorumlarıCarullah Kirac:

İşçinin ne zaman hakkını alabildiniz anca kendinize

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Haber YorumlarıJokerAllame:

bunlara zam da yapmasan yine oy verir müstahak

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Haber YorumlarıYaşar Zorlu:

bu sistemde senin hiç bir vasfın yok. paşa paşa kabul ediyorsun günü sonunda. ne işe yarıyosunuz ki zaten.

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Haber YorumlarıKemal Gundogdu:

Bu adam her sene aynı şeyi söylüyor..

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Bu adama güvenilmez ki . Bir gün işçiden yana bir gün işveren bir gün de hükümetin tarafında . . Bu adam sendika başkanıysa ben de Harranlıyım .

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Haber Yorumlarıemin yıldız:

bu adam senede bir konuşuyor onuda boş konuşuyor adam yerine koyan yok sendika nimetlerinden faydalanmaya devam.

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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Rakam önemli değil... Çünkü, 25 bin yapsan ona göre, 30 bin yapsan ona göre ve hatta 40 bin yapsan bile piyasadki fırsatçı uyanık geçinen pislikler ona göre zam yapacak sattığı ürüne. Burada asgari ücret zammından daha çok, Toptancı firmaları, Tüccarlar ve büyük mal alımı yapan Zincir Marketlerin fiyat ücret zamları takibe alınmalı... Bizde vatandaş olarak bu fırsatçıları görürsek boykot etmeliyiz.

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Haber YorumlarıAli Güner:

Boşa konuşuyor,atarim gürlerim ama imzalarım.

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