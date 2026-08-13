Başevirgen'den TMO'ya üzüm çağrısı: Taban fiyat 150 liranın altında olmasın

(ANKARA) - YENİ Parti Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Ege Bölgesi'nin en stratejik ürünlerinden çekirdeksiz kuru üzümde yaklaşan hasat öncesi Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) çağrıda bulundu. Rekoltenin yüksek seyrettiği yeni sezonda üreticinin sevinç yerine maliyet endişesi yaşadığını belirten Başevirgen, "Ağır girdi yükü altında ezilen bağcımızın ayakta kalması, TMO'nun bir an önce ilan edeceği hakkaniyetli taban fiyata bağlıdır" dedi.

Manisa'da yeni sezon öncesi çekirdeksiz kuru üzümde fiyat beklentisi üreticinin en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Rekoltenin geçen yıla göre yükselmesinin beklendiği sezonda, girdi maliyetlerindeki artış üreticinin endişelerini artırıyor.

Tarımsal girdi kalemlerindeki artışların üreticiyi çaresiz bıraktığını dile getiren YENİ Parti Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, rekolte artışının fırsatçılığa dönüştürülmemesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tarladan sofraya kadar geçen süreçte mazottan zirai ilaca, gübreden bağ işçiliğine kadar her kalemde yüzde 70'e varan artışlar yaşandı. Çiftçimizin bir yıllık emeği var. Rekoltenin yüksek olması, üreticinin daha fazla kazanacağı anlamına gelmez. Çünkü üreticinin tarlaya, bağa yaptığı harcama da her yıl artıyor. Mazottan gübreye, ilaçtan işçiliğe kadar bütün kalemlerde ciddi bir maliyet yükü var. Sahadaki ürün bolluğunu fırsat bilip piyasa fiyatlarını aşağı çekmeye çalışmak çiftçinin alın terine saygısızlıktır. Ürünün çokluğu çiftçimizin zararına gerekçe yapılmamalıdır" diye konuştu.

DEVLET PİYASAYI SERBEST BIRAKAMAZ, TMO MÜDAHİL OLMALI"

Başevirgen, TMO'nun gecikmeksizin devreye girmesinin şart olduğunu belirterek, "Üretici ürününü hasat ettikten sonra aylarca bekleyebilecek durumda değil. Borçları var, yeni sezonun masrafları var. TMO fiyatı geciktirdiğinde çiftçinin pazarlık gücü azalıyor ve üretici tüccarın karşısında yalnız bırakılıyor. Devletin burada piyasayı düzenleyici bir rol üstlenmesi gerekiyor. TMO'nun açıklayacağı rakam, serbest piyasa için dengeleyici bir alt sınır işlevi görecektir. Ofis zaman kaybetmeden alım fiyatını duyurmazsa, borç yükü altındaki üreticilerimiz tüccarın dayattığı düşük fiyatlara mahkum edilir" diye konuştu.

"KRİTİK EŞİK: 7 NUMARA KURU ÜZÜM İÇİN EN AZ 150 LİRA"

Tarımsal üretimin geleceği için taban fiyat beklentisini somutlaştıran Başevirgen, "Alaşehir'den Salihli'ye, Saruhanlı'dan Kula'ya Manisa'nın tüm ilçelerinde bağcılar önünü göremiyor. Geçtiğimiz sezon uygulanan 120 liralık seviye, bugün yaşanan yüksek enflasyon ve girdi maliyetleri karşısında eriyip gitti. Üreticimizin toprağını terk etmemesi için 7 numara Sultaniye kuru üzümde taban fiyatın kesinlikle 150 TL'nin altında kalmaması gerekir. 150 liranın altındaki bir rakam, bölgedeki bağcılık faaliyetlerine vurulacak ağır bir darbedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA