Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - YENİ Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Sözcü TV'ye yönelik operasyonla "fon vurgununa dokunan yanar" denilmek istendiğini ifade ederek, "Ekranları karartarak fon vurgununu karartamazsınız" dedi.

Özdağ, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin parti binasında düzenlediği basın toplantısında, "Halk TV'nin ardından Sözcü TV'nin kapısında polis, ekranında kayyum bulunduğunu" söyledi.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin dün TBMM'de fon vurgununa ilişkin hazırlanan sekiz dosyanın ilkini kamuoyuna açıkladığını anlatan Özdağ, şunları kaydetti:

"Bu dosya, AKP MKYK Üyesi ve Samsun Milletvekili Sayın Çiğdem Karaaslan'ın eşi ve kardeşinin, fon soruşturmasında adı geçen isimlerle ticari bağlantılarına dair somut sorular içeriyordu. Bu tartışmayı manşetine taşıyan Sözcü TV'nin ekranına ve internet sitesine ise bu sabah kayyum atandı. 'Fon vurgununa dokunan yanar' demek istiyorlar. Fon vurgunu soruşturmasında bugün itibarıyla 130 kişi tutuklu. Tutuklular arasında AKP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da vardır. Soruşturmaya ilişkin haber ve paylaşım yapanlar hakkında bile soruşturma açılmaktadır. Bu tablo içinde bağımsız bir ekranın karartılması, AKP üst yönetiminin fon vurgunundaki rolünün üzerini örtme çabası olarak okunmak zorundadır. Verilmek istenen mesaj açıktır: Fon vurgununa dokunan yanar. Bu mesajı aldık. Cevabımız da açıktır; Dokunmaya devam edeceğiz.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK MEDYA PATRONU TMSF OLDU"

Halkın haber alma hakkı, bir fonun kasasında alınıp satılan bir mala dönüştürülmüştür. Önce TELE1, geçen ay Halk TV, bugün Sözcü TV. Son iki yılda 11 medya kuruluşu aynı yoldan TMSF'nin, yani fiilen iktidarın denetimine geçti. Habertürk'ten Show TV'ye, Halk TV'den Sözcü TV'ye uzanan bu listeyle bugün Türkiye'nin en büyük medya patronu bir şirket değil, TMSF'dir."

Özdağ, "halkın haber alma hakkının bir fonun kasasında alınıp satılan bir mala dönüştürüldüğünü" belirterek, şöyle devam etti:

"Ne susacağız ne korkacağız ne de teslim olacağız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in bugün söylediği gibi 'Ne susacağız ne korkacağız ne de teslim olacağız.' Bir koltuk uğruna memleketi bu hale getirenler şunu bilmelidir; ekranları karartarak fon vurgununu karartamazsınız. Bu milletin sesinin yükselmesine engel olamazsınız."

Özdağ, AK Partili Çiğdem Karaaslan'ın, YENİ Partili Ümit Özlale'nin sorularına cevap vermesini de istedi.

Kaynak: ANKA