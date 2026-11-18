(TBMM) - YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, yatırım fonlarında yaşanan mağduriyetler sonrası yaklaşık 450 bin yatırımcının birikimine ulaşamadığını belirterek, Pasifik Grubu ile bazı fonlar arasında milyarlarca liralık işlem yapıldığını öne sürdü. Özlale, şirket ve ortaklarına konulan tedbirlerin 15 saat içinde kaldırıldığını ifade ederek, "Küçük yatırımcının alın terinin bir avuç ayrıcalıklıya can simidi yapılmasına da bu dosyanın takvim oyunlarıyla kapatılmasına da izin vermeyeceğiz" dedi.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında fon krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni Şafak Gazetesi'nin bugünkü haberine işaret eden Özlale, "Bizim bundan bir ay önce Meclis Genel Kurulu'nda o kürsüden bahsettiğimiz bürokrasinin bütün ayaklarının bugün haklarında neredeyse hiç şüphe duymadan bu fon vurgunun içinde olması, bizim ne kadar haklı olduğumuzu ve bu sürecin de ne kadar geç ve özensiz yürütüldüğünün bir kanıtı" ifadesini kullandı.

Özlale, dün TBMM Plan ve Bütçe Kosimyonu'nda İçişleri Bakanlığı bütçesinin görüşmeleri sırasında, POLSAN dosyasını açtığını ve zamanlamayı sorularını muhattabına doğrudan sorabilmek amacıyla bu şekilde gerçekleştirdiğini belirterek, "Sayın Bakan da emniyet yetkilileriyle birlikte bu POLSAN sorularını bütün içtenliğiyle cevapladı. Ve orada bizim iddialarımızın hepsinin doğru olduğu ortaya çıktı ve ben de Sayın Bakan'a bu hızlı geri bildiriminden dolayı, bizim açıkladığımız dosyaya karşı bu kadar hassas davranıp hemen cevap vermesinden dolayı teşekkür ettim. Ama öyle dönemlerden geçiyoruz ki bir kişiye hassasiyetinden dolayı teşekkür etmek geri adım atmak olarak algılanıyor. Geri adım atmış değiliz. Dün POLSAN'la ilgili iddialarımızın hepsinin gerçek olduğunu öğrenmek bizi sevindirdi. Ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gördük. İçişleri Bakanlığı da bu konuya bundan sonra hassasiyetle eğileceğini söyledi. Dolayısıyla dün İçişleri Bakanlığı'yla birçok konuda aslında aynı yerde olduğumuzu görerek komisyondan ayrıldık" diye konuştu.

"ALIM İÇİN PUSULA HANGİ GEREKÇEYLE ONAY VERDİ?"

Fon krizinin küçük yatırımcılar üzerindeki etkilerine ve vatandaşların mağduriyetlerine işaret eden Özlale, şöyle devam etti:

"Bugünkü açıklayacağımız dosyayla ilgili 800 sayfalık belge var. Karşımızda hepimizin lüks projelerinden tanıdığı bir grup var: Pasifik Grubu. Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan; eşi de AK Parti Ankara Milletvekili Sayın Asuman Erdoğan. Yanında kardeşi Mehmet Erdoğan ve ortağı Abdulkerim Fırat var. Bu grup yabancı değil; daha bu temmuz ayında, Ziraat Bankası'nın iştiraki olan şirketten tam 3 milyar 777 milyon liralık veri merkezi inşaatı ihalesini aldı. Peki bu ihaleyi nasıl aldı? Depremde, selde, savaşta kullanılan 'acil durum' maddesiyle, kapalı kapılar ardında pazarlık usulüyle aldı. İşte kamudan milyarlık ihaleleri 'acil' koduyla alan bu grubun hisseleriyle, vatandaşın fonları arasında beş adımlık bir düzen kurulmuş.

Birinci adım, geçtiğimiz ekim ayında bu üç ortak, kendi şirketleri Pasifik GYO'nun 510 milyon adet hissesini tanesi 3 lira 17 kuruştan toptan sattılar. Alanların başında kim var? Vatandaşın parasını yöneten Pusula fonları. Ortakların cebine 1 milyar 617 milyon lira nakit girdi. Bundan sadece beş gün sonra ortaklar şirkete avans yatırdı ve birkaç ay sonra şirket, dışarıdan kimseye değil, sadece bu üç ortağa yeni hisse çıkardı. Fiyatı her nedense yine 3 lira 17 kuruş. Yani vatandaşın fonuna sattıkları fiyattan, hisselerini kendi ceplerine geri koyuyorlar. Sorumuz var SPK'ya, her iki işlemde 3.17 değerlemeye nasıl ulaştınız? Bu tür büyüklükte alım için Pusula hangi gerekçeyle onay verdi?

"7,6 MİLYAR LİRA SESSİZ SEDASIZ ÇIKIYOR"

İkinci adım, bir tane fon var PHB. İlk başta sadece 13-15 kişinin girebildiği, dışarıya kapalı özel bir fon kuruldu. Nisan sonunda ortaklar, diğer şirketleri Pasifik Eurasia'nın 67 milyon hissesini borsada satmak yerine bu özel fona devrettiler. Birkaç gün içinde o fona tam 8 milyar 750 milyon liralık yeni pay basıldı. 67 milyon hisseti bu fona devrederken hangi fiyat biçildi? Fonun payı hangi günün fiyatıyla hesaplandı? Kim buradan kaç pay aldı?

Üçüncü adım, işte vatandaşın ateşe atıldığı yer burası, bankanıza gidip 'Aman risk olmasın, mevduat gibi güvenli olsun' diyerek para piyasası fonu alan yüz binlerce vatandaşımız var. Ama bir bakıyoruz ki ağustos sonunda, on binlerce küçük yatırımcının olduğu o güvenli denilen iki fonda, Pasifik hisseleri teminat gösterilerek tam 38 milyar liralık işlem yapılmış. Sizin güvenli sandığınız birikiminiz, bu hisselerin altına payanda yapılmış. Hisse 268 liraya kadar şişmiş.

Dördüncü adım, büyük kaçış. Fırtına kopmadan hemen önce, ağustosun son haftasında ne oluyor? Vatandaş hiçbir şeyden habersiz o güvenli sandığı fonlara 4 milyar lira daha yatırırken; sadece bir avuç insanın olduğu o içerideki özel fonlardan tam 7,6 milyar lira sessiz sedasız çıkıyor. Rakamlar küsuratlı bile değil. Bir günde tam 1 milyar 10 milyon, ertesi gün tam 470 milyon, öbür fondan tam 3 milyar 450 milyon lira çıkış olmuş. Birileri kronometreyi kurmuş, lirası lirasına çıkış talimatı vermiş. Eylül başında çöküş başladığında daha vahim bir tablo var, 120 bin küçük yatırımcının olduğu fondan tek bir kişi 1 milyar 870 milyon lirayla çıkıyor; tam ertesi iş günü 16 kişilik özel fonu, adıda PKZ oraya tam 1 milyar lira sokuyor ve beş gün sonra fon sıfırlanıyor. Bir başka fonda 28 kişilik özel fon 1,6 milyar lira koyuyor, içeriden 1,2 milyar liralık çıkış yapılıyor. Küçük yatırımcı içeride yanarken, birilerinin çıkışı adeta finanse ediliyor.

Beşinci ve çöküş adımına geldiğimiz zaman eylül ortasında sistem patlıyor, ödemeler duruyor, hisse 43 liraya çakılıyor. Yüz binlerce insanın parası içeride kilitleniyor. Peki Pasifik nasıl bir açıklama yapıyor? 'Biz Nisan'daki devirden nakit almadık, o fona koyduğumuz hisselerimizi bize aynen geri verin.' Türkçesi şu: 'Kar ederken iyiydi; şimdi çark kırıldı, bütün zarar fonda kalan 450 bin vatandaşın sırtına yıkılsın, biz hisselerimizi kılçıksız geri alalım.'

'Nakit almadık' demelerine rağmen elimize ulaşan bir döküm var. Bu belgeye göre ortaklardan biri o 13 kişilik özel fondan 2025 yılında 622 milyon lira iade almış görünüyor. Devletin resmi TEFAS kayıtlarıyla yan yana koyduğumuzda rakamlar şaşmıyor, 15 Ekim 2025'te o fona tam 1,5 milyar lira giriyor, aynı gün ortaklar şirketlerine 1,5 milyar lira avans yatırıyor; ertesi gün fondan tam 1 milyar 875 milyon lira çıkıyor ve ortakların iadesinin en az 389 milyonu tam o güne oturuyor. Madem her şey şeffaf; çıkın açıklayın, kurucular bu fondan 2025 ve 2026'da toplam kaç yüz milyon lira çekti?

"15 SAATTE TEDBİR KALKIYOR"

Bundan daha önemli bir konu daha var o da insanın kanını donduran asıl mesele adaletin hızı. 26 Eylül'de savcılık harekete geçiyor; şirketlere, fonlara ve kişilere tedbir koyuyor. Listede Fatih Erdoğan'ın başında olduğu Pasifik Gayrimenkul de var, şaibeli çıkışların olduğu fonlar da var. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Tam 24 saat sonra, 'SPK yeni değerlendirme yaptı' denilerek tedbir kaldırılıyor. Ve tedbirin kalktığı günün hemen ertesinde, halka açık Pasifik Teknoloji, elindeki 1,5 milyar liralık fon hakkını, bağımsız değerleme bile açıklamadan, tedbiri bir gün önce kalkan bu şirkete devrediyor. Bitmiyor. Bir ay sonra, 28 Ekim gecesi saat 01.39'da üç ortağın hesaplarına yeniden tedbir geliyor. Aynı gün öğleden sonra saat 16.45'te o tedbir de kalkıyor. Sadece 15 saat. Daha da çarpıcı olanı söyleyeyim, savcılık tedbir kararı verirken hangi tarihler arasına bakmış biliyor musunuz? 1 Temmuz ile 16 Ağustos arasına. Ekim 2025 dışarıda. Nisan 2026 dışarıda. İçeriden 7,6 milyarın kaçtığı ağustos sonu dışarıda. Eylüldeki büyük çöküş dışarıda. Sanki bir el, takvimde fırtınanın olmadığı tek güneşli ayı seçip 'Sadece buraya bakın' demiş.

Buradan milletimizin vicdanına sesleniyorum, bu ülkede banka hesabına yanlışlıkla bloke konan bir emekli, bir esnaf, bir memur o blokeyi kaldırmak için kaç ay adliye koridorlarında sürünüyor? Bu ülkede tedbiri 24 saatte kalkan bir küçük yatırımcı yok. 15 saatte mal varlığı tedbiri kalkan tek bir gariban yurttaş da yok. Ne var? 15 saat içerisinde tedbiri kalkan ve üzerinde şüpheli işlem olduğu kesin olan bir şirket var.

"NEDEN HALKTAN SAKLIYORSUNUZ?"

AK Parti Ankara Milletvekili Sayın Asuman Erdoğan'a soruyoruz: Sizi bir ticari işlemle suçlamıyoruz ancak siyaset etik ve sorumluluk gereği bir kaç tane sorumuz var. Eşinizin yönetim kurulu başkanı olduğu şirketlere ve ortaklarına konan tedbirlerin bu saatler içerisinde kaldırılmasını nasıl yorumluyorsunuz? SPK ve Adalet Bakanlığı'na soruyoruz: Bir gecede tedbir kaldırttığınız o 'yeni değerlendirme' nedir, o tedbirleri kaldırırken hangi işlemler yaptınız, neden o ayları referans aldınız, o yaptıklarınızı neden halktan saklıyorsunuz? Soruşturma takvimini neden tam da milyarların çıktığı tarihten üç gün önce, 16 Ağustos'ta kesiyorsunuz? MASAK bu yuvarlak milyarların kimin hesabına gittiğini ne zaman açıklayacak? Ve Ziraat Bankası yönetimine soruyoruz: Bugün batık fonların tasfiyesini siz yürütüyorsunuz. Yani Pasifik'in 'Zarar vatandaşa kalsın, hisselerimizi bize aynen geri verin' talebi sizin masanızda. İyi ama siz daha iki ay önce aynı patronun şirketine pazarlık usulüyle 3,8 milyar liralık ihale verdiniz. Hem milyarlık iş verdiğiniz müteahhidin talebini inceleyip hem de 450 bin mağdur vatandaşın hakkını hangi tarafsızlıkla koruyacaksınız? Küçük yatırımcının alın terinin bir avuç ayrıcalıklıya can simidi yapılmasına da, bu dosyanın takvim oyunlarıyla kapatılmasına da izin vermeyeceğiz."

"139 SAYFALIK BELGELER VAR"

Açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özlale, AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ın suç duyurusunda bulunmasına ilişkin soruya, "Memnuniyetle. 139 sayfalık belgeler var. Bizler isterlerse Çiğdem Hanım'ın avukatlarına bu belgeleri ulaştırabiliriz. Onlar da bizim hakkımızda bu tazminat davasını açarken o belgelere bakarak yol alabilirler" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA