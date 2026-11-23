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Haber: Berfin BAYIR

(TBMM) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, kömürden çıkış için takvim açıklanmasını isteyerek, "Bu sadece bir iklim meselesi değil. Termik santral bölgelerinde yaşayan çocukların akciğeri meselesi" dedi.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Enerji Bakanlığı bütçesinin yetersiz olduğunu, 2027 bütçesinde faiz ödemelerine 3 trilyon 975 milyar liraya ayrıldığına dikkati çekerek, "Sizin bütçeniz bu faizin sadece beş günlük kısmı kadar. Dolayısıyla bu bütçeyle nasıl geçineceksiniz. Böylesine stratejik bir bakanlığın bütçesinin bu kadar kısıtlı olması ayrı bir tartışma konusu" dedi.

Kaynak: ANKA