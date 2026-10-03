Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Artvin'de pazar ve esnaf ziyareti yapacak

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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kemalpaşa ilçesini, Hopa esnafını ve Arhavi semt pazarını ziyaret edecek.

(Artvin/10.30/11.00/12.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TEKNOFEST Güneydoğu'ya katılacak, bakanlığın standını ziyaret edecek ve gençlerle bir araya gelecek.

(Şanlıurfa/10.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eylül ayı dış ticaret verilerine ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/10.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TEKNOFEST Güneydoğu'ya katılacak, stantları ziyaret edecek.

(Şanlıurfa/12.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda dördüncü gün etkinlikleriyle sürecek.

(Şanlıurfa/10.00)

SPOR

1- Beşiktaş Kulübü Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

(İstanbul/10.00)

2- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde İtalya'ya konuk olacağı 1. Grup'taki dördüncü maçının hazırlıklarına Belçika'da başlayacak. Academie Robert Louis-Dreyfus'ta gerçekleştirilecek idman basına kapalı olacak.

(Liege/12.15)

3- Fenerbahçe, Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile Tofig Bahramov Stadı'nda yapılacak özel maçta karşı karşıya gelecek.

(Bakü/19.00)

4- Galatasaray Kulübünün 121. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri gerçekleştirilecek. Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anma ve Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlenecek.

(İstanbul/10.00/11.00)

5- Nesine 2. Lig'in 5. haftası; gruplarda oynanacak 8 maçla başlayacak.

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasına; Yukatel Denizli Basket-TOFAŞ, Bursaspor Basketbol-Türk Telekom ve Esenler Erokspor-Aliağa Petkimspor maçlarıyla devam edilecek.

(Denizli/13.00/Bursa/15.30/İstanbul/18.00)

7- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftası; Çimsa ÇBK Mersin-OGM Ormanspor, Emlak Konut-BOTAŞ ve Nesibe Aydın Okulları-Fenerbahçe Tarfin müsabakalarıyla başlayacak.

(Mersin/İstanbul/14.00/Ankara/16.00)

8- Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi 2026-2027 sezonu ilk hafta maçlarıyla başlayacak. VakıfBank-Beşiktaş ve Nilüfer Belediyespor Eker-Eczacıbaşı Peron İstanbul müsabakaları oynanacak.

(İstanbul/14.00/Bursa/16.00)

9- EHF Kadınlar Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Sırbistan'ın ZRK Naisa Nis ekibine konuk olacak.

(Niş/19.00)

10- EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Odunpazarı, İsviçre'nin LK Zug Handball takımını ağırlayacak.

(Eskişehir/17.00)

11- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında Üsküdar Belediyespor, MC Sistem Yozgat'ı konuk edecek.

(İstanbul/16.00)

12- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 6. haftası; Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor, Mihalıççık Belediyespor-Beşiktaş, Spor Toto-Giresunspor ve Güneysuspor-Göztepe Diyet Kapına Gelsin maçlarıyla başlayacak.

(Trabzon/15.00/Eskişehir/Ankara/Rize/17.00)

13- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı Bahreyn Grand Prix'si, Malezya'nın ev sahipliğinde sıralama turlarıyla başlayacak.

(Sepang/11.00)

14- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği MotoGP'nin Japonya'daki on altıncı ayağı, sprint yarışıyla başlayacak.

(Motegi/09.00)

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Kaynak: AA