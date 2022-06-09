Yavru kedi 24 saat mahsur kaldığı iki duvar arasından kurtarıldı Yavru kedi 24 saat mahsur kaldığı iki duvar arasından kurtarıldı Karabük'te iki duvar arasında mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yavru kedi 24 saat mahsur kaldığı iki duvar arasından kurtarıldı KARABÜK - Karabük'te iki duvar arasında mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Yeşil Mahalle Mehmet Esen Sokak'ta meydana geldi. Bir gün boyunca iki duvar arasında kedi sesi duyan mahalle sakinleri Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler duvarda açtıkları delik yardımıyla yavru kediyi titiz çalışma sonucu kurtardı. Sağlık durumu iyi olan yavru kedi su verilip doğal ortamına bırakıldı. İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Güncel Karabük İtfaiye kedi Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Yavru kedi 24 saat mahsur kaldığı iki duvar arasından kurtarıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.