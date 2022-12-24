Yaşlı çiftin öğrenme azmi, görenleri hayran bırakıyor

Kırıkkale'de faaliyete geçirilen köy yaşam merkezleri, yaşlıların da adeta ikinci evi oldu. Kursun en yaşlısı minyatür halı dokurken, okuma yazma bilmeyen eşi de Kur'an-ı Kerim öğrenmenin heyecanını yaşıyor.

Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı proje çerçevesinde, Kırıkkale'nin birçok yerleşim bölgesindeki eski okul binaları, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yenilenerek "köy yaşam merkezi" haline getirildi. Yahşihan ilçesine bağlı Hacıbalı köyünde de faaliyete geçirilen "köy yaşam merkezi", yöre halkının adeta "ikinci evi" oldu. Bu merkezde; Kur'an-ı Kerim, el sanatları, dikiş-nakış ve halı dokuma kursları veriliyor. Kursun en yaşlısı Murat Sarıkaya (81) minyatür halı dokurken, okuma yazma bilmeyen eşi Meryem Sarıkaya'da (79) Kur'an-ı Kerim öğrenmenin heyecanını yaşıyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kurslara, yöre halkı oldukça ilgi gösteriyor. Usta öğreticiler tarafından öğretilen teorik ve pratik bilgilerle, kimisi çini sanatıyla seramiklere desen işliyor kimisi de tezgahlarda minyatür halı dokuyor. Eğitiminin ardından da şark köşesine geçen kursiyerler, sıcak çay eşliğinde sohbet edip, maniler söylüyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerde kapatılan köy okullarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "köy yaşam merkezi" haline getirildiğini söyledi.

Okulların yeniden hayat bulduğunu ifade eden Telefoncu, "Köy yaşam merkezlerinde çocuklar için okul öncesi eğitimlerimiz, köy halkı için ihtiyaç duydukları aşçılık, el sanatları, okuma yazma, bağlama, arıcılık ve hayvan yetiştiriciliği gibi kurslar hızla devam ediyor" dedi.

Halı dokumayı öğrendiğini belirten Murat Sarıkaya (81), "Halı dokumak hoşuma gidiyor. Belirli bir günlerde geliyorum. Halı dokumayı da öğrendim burada. Hocalarımızın sayesinde. Halı dokuyorum, halı dokumayı da çok seviyorum. Bize halı dokumayı öğretiyorlar sağ olsunlar, var olsunlar" ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanına teşekkürlerini ileten Meryem Sarıkaya (79), "Hacıbalı köyüne bu kursu açtıkları için Milli Eğitim Bakanımıza teşekkür ediyorum. Eşim halı dokuyor, ben de Kur'an okuyorum. Çok istiyorum Kur'an-ı Kerim okuyup sizlere dua etmeyi. Burada zamanımız çok iyi geçiyor. Burası çok iyi" diye konuştu.

Köy yaşam merkezinde uygulamalardan memnun olduğunu anlatan Yusuf Kılıç (61), "Yaşam merkezine açılan Kur'an kursu, el beceri sanatları, halı ve çini işlerini açıldığından beri öğrenmeye çalışıyoruz. Bu yaşta bizi meslek sahibi yapmaya, evlerimizde usandığımızda burada vakit geçirmek için eğlenceli bir şekilde bu işleri yapmaya çalışıyoruz. Boş okullarımızı bu hale getiren bakanlığımıza da teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Köyde emeklilik hayatı yaşayan Mevlut Kayış (63) da "Buraya geliyoruz hem vakit geçiriyoruz hem de sanat öğreniyoruz, güzel bir şey. Oturuyoruz sohbetimizi ediyoruz. Bildiğimiz kadarıyla bir şeyler yapıp sonra da evimize gidiyoruz" dedi. - KIRIKKALE