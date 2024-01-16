Yaşar Güler: Pençe serisi operasyonlarında 2 bin 375 terörist etkisiz hale getirildi

Yaşar Güler : Bugüne kadar Pençe serisi üs bölgelerimize 3 bin 150 defa saldırı ve taciz girişimi yapıldı. Bu saldırılarda 1689 terörist etsiziz hale getirildi. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son 5 günde 78 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece son 1 yılda 2 bin 375 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel