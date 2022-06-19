Yapay zeka ile kişiye özel tedavi çalışması

HACETTEPE Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği ve Yapay Zeka Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. Tunca Doğan ve ekibi, kanser gibi ölümcül hastalıklarda yapay zeka ile kişiye özel tedavi yöntemleri geliştirmek amacıyla çalışma başlattı. Doğan, 'Genetik Kaynaklı Hastalıklara Yapay Zeka Yaklaşımı' adlı çalışma ile yapay zekanın hastaya özel tedavi önermesini hedeflediklerini söyledi.

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği ve Yapay Zeka Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. Tunca Doğan ve ekibi, 2 yıllık hazırlık sürecinin ardından 'Genetik Kaynaklı Hastalıklara Yapay Zeka Yaklaşımı' adlı bir çalışma başlattı. Hacettepe Üniversitesi Biyolojik Veri Birimi Laboratuvarı ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü Kanser Sistem Biyolojisi Laboratuvarının iş birliğinde yürütülen çalışma ile kanser gibi ölümcül hastalıklarda yapay zeka ile kişiye özel tedavi yöntemleri geliştirilmesi hedefleniyor.