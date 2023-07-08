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Yangın ihbarına giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı

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Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki kırsal mahallede yangın ihbarına giderken devrilen itfaiye aracına jandarma ekipleri yetişti. 3 itfaiye eri yaralandı.

Yangın ihbarına giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki kırsal mahallede yangın ihbarına giderken devrilen itfaiye aracına jandarma ekipleri yetişti. 3 itfaiye eri yaralandı.

Kaza, Sur ilçesine bağlı Erimli köyü ile Gencan köyü kesişiminde Hani yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 14.30 sıralarında anız yangını ihbarına giden Mehmet Ş. yönetimindeki 21 HA 031 plakalı itfaiye aracı, virajı alamayınca devrildi. Devrilen araçta bulunan 3 itfaiye eri yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı itfaiye erleri, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki Dicle Üniversitesi Hastanesi ve Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye erlerinin sağlık durumunun iyi olduğu kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Hüseyin İçli - Güncel

Diyarbakır Jandarma İtfaiye Güncel Haberler

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