Yalova Sahili'nde zehirli pusula denizanası görüldü - Haberler

Yalova Sahili'nde zehirli pusula denizanası görüldü

Prof. Dr. Derya Güroy: "Zehirli bir türdür. Temas etmekten lütfen kaçınınız"

"Varsa deriye yapışan parça ve dokunaçlardan gelecek fazla zehirlenmeyi önleyebilmek için kabartma tozu ve deniz suyu karışımını 5 dakika süreyle bölgeye uygulamanız tavsiye edilebilir"

YALOVA - Küresel ısınmanın etkileri sonucu son dönemlerde Marmara Denizi'nde görülmeye başlayan zehirli pusula denizanası Yalova sahilinde de tespit edildi.

Daha önce İstanbul sahillerinde de gözlemlenen denizanası türü Yalova sahillerinde de belirdi. Yalova'da gerçekleştirilen çevre etkinliği çerçevesinde dalış gerçekleştiren dalgıçlar Yürüyen Köşk sahilinde tespit ettikleri pusula denizanasını inceledi.

"Temas halinde ağrı ve acı hissedebilirsiniz"

Yalova Üniversitesi Su Ürünleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Derya Güroy, su sıcaklığının artmasına bağlı olarak denizanası popülasyonunda artış yaşandığını söyledi. Gürsoy, küresel ısınmanın bir sonucu olarak normalde Batı, Orta Akdeniz ve Adriyatik'te yaygın olarak görülen türün ülkemiz kıyı sularında da görülmeye başladığını ifade etti. Gürsoy, denizanası popülasyonun aşırı çoğalmasının birçok nedenden dolayı insanlarda endişe kaynağı olabileceğini dile getirerek, "Yalova sahilinde de rastlanan pusula denizanası genellikle sarımsı, beyaz ve kahverengi renk tonlarına sahiptir. Genellikle su sıcaklığının artmasıyla ilkbahar aylarından itibaren görünmeye başlanabilir. Zehirli bir türdür. Temas etmekten lütfen kaçınınız. Temas halinde ağrı ve acı hissedebilirsiniz" diye konuştu.

"Tatlı su uygulamamalı basınçlı bandaj veya alkol kullanmamalısınız"

Prof. Dr. Derya Güroy, temas sonrası yapılması gerekenler hakkında da bilgiler verdi. Temas eden bireyin öncelikle sakin olarak denizden çıkması gerektiğini belirten Güroy, şöyle konuştu:

"Tatlı su uygulamamalı basınçlı bandaj veya alkol kullanmamalısınız. Temas edilen bölgeye deniz suyu ile dikkatlice yıkamalıyız. Varsa deriye yapışan parça ve dokunaçlardan gelecek fazla zehirlenmeyi önleyebilmek için kabartma tozu ve deniz suyu karışımını 5 dakika süreyle bölgeye uygulamanız tavsiye edilebilir. Dokunaçları çıkarmak için lütfen çıplak elle temas yapmayınız. Buz uygulaması yapabilirsiniz. Alerjik reaksiyon oluşumuna karşı en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız tavsiye edilmektedir. Bu nedenlerle denize girerken dikkatli olunmalı."