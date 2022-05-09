Yalova'da 'Karayolu Trafik Haftası' etkinlikleri

YALOVA (AA) - Yalova Valisi Muammer Erol, "Karayolu Trafik Haftası" dolasıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında kurulan stantları gezdi.

Meydanda, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, Yalova Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan stantları geçen Vali Erol, kullanılan araç ve gereçler hakkında bilgi aldı.

Alkol kullananların görüşünü yansıtan gözlüğü takarak düz çizgide yürüme ve mini kaleye topla şut çekmeye çalışan Erol, vatandaşların hafta boyunca bilgilendirileceği diğer bölümleri gezdi.

İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliğe vatandaşları davet etti.

Topaloğlu, "Hem yaya ve hem de sürücülere bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Yalova Emniyet Müdürlüğü ve paydaş kurumlarla böyle bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız stantları ziyaret edecekler. Burada onlar için birçok etkinlik düzenledik. Yavrularımıza eğlenirken trafik kurallarını da öğreteceğiz. Açılan bu stantları gezmeye tüm halkımızı davet ediyoruz." diye konuştu.

Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bahçepınar, kurum müdürleri, emniyet ve jandarma ekipleriyle itfaiye, AFAD, 112 personelleri katıldı.