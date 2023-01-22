Xi, Tüm Çinlilerin Bahar Festivali'ni Kutladı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü başkent Beijing'de verilen bir resepsiyonda, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi ve Çin Devlet Konseyi adına tüm Çinlilerin Bahar Festivali'ni kutladı.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü başkent Beijing'de verilen bir resepsiyonda, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi ve Çin Devlet Konseyi adına tüm Çinlilerin Bahar Festivali'ni kutladı.

SES 1 (Çince): Xİ JİNPİNG, Çin Cumhurbaşkanı:

"Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi ve Devlet Konseyi adına hepinizin festivalini en iyi dileklerimle kutluyorum. Hepinizin mutlu bir Bahar Festivali geçirmenizi diliyorum."

Xi, geride bıraktığımız Kaplan Yılı'nın ÇKP'nin ve ülkenin tarihi açısından çok önemli bir yıl olduğunu söyledi.

Xi, uluslararası ortamdaki sert rüzgarlar ve dalgalı suların yanı sıra reform ve kalkınmayı sürdürmek, yurtiçinde istikrarı sağlamak gibi zorlu görevlerle karşı karşıya kalınmasına rağmen tüm ÇKP'nin, tüm ordunun ve tüm etnik gruplardan Çin halkının zorluklar karşısında dik durduğunu, daha fazla birlik olarak ve uyum içinde çalışarak sosyalist modernleşmenin yeni bir dönemine kalıcı izler bıraktığını söyledi.

SES 2 (Çince): Xİ JİNPİNG, Çin Cumhurbaşkanı:

"Parti, halkın yanında olduğu, halkın özlemlerine her zaman sadık kaldığı ve halkla uyum içinde çalıştığı sürece, demir irademiz hiçbir fırtınada sarsılmayacak ve hiçbir zorluk ilerleyişimizi durduramayacaktır."

Xi, 2023'ün ÇKP 20. Ulusal Kongresi'nin yol gösterici ilkelerinin tam olarak uygulanacağı ilk yıl olacağını kaydetti.

Xi, önlerindeki yeni yolculuğun zaferler ve hayallerle dolu uzun bir yolculuk olacağını, kestirme yol olmadığını ve yalnızca eylemlerin önemli olduğunu söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)