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SHENZHEN, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin- Rusya ilişkilerinin çalkantı ve dönüşümlerden geçen dünyaya daha fazla istikrar ve öngörülebilirlik kazandırdığını söyledi.

Xi çarşamba günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Putin, 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Zirvesi'ne katılmak üzere Shenzhen'de bulunuyor.

Xi, içinde bulunduğumuz yılın, Çin-Rusya stratejik koordinasyon ortaklığının kurulmasının 30., Çin-Rusya İyi Komşuluk ve Dostane İşbirliği Antlaşması'nın imzalanmasının ise 25. yıldönümü olduğunu hatırlattı.

Xi, Çin-Rusya ilişkilerinin eşitlik, karşılıklı saygı, iyi niyet ve kazan-kazan işbirliğine dayalı yeni bir büyük ülkeler arası ilişki modeline örnek teşkil ettiğini belirtti.

İki ülkeye çok yönlü işbirliğini derinleştirme çağrısında bulunan Xi, çok kutuplu bir dünya düzeninin gelişimine ve uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesine öncülük etme ve bu süreçleri teşvik etme konusunda büyük ülkeler olarak üzerlerine düşen sorumluluk ve yükümlülükleri kararlılıkla yerine getirmeleri gerektiğini vurguladı.

Xi, iki tarafın, iki ülke liderlerinin vardığı mutabakatın etkin biçimde hayata geçirilmesini sağlamak üzere hükümetler, yasama organları, ordular ve siyasi partiler arasındaki etkileşim mekanizmalarından yararlanması gerektiğini ifade etti.

Xi, iki ülkeye, daha istikrarlı ve öngörülebilir bir yatırım ve iş ortamı sağlama ve iki ülkenin şirketlerinin meşru hak ve çıkarlarını koruma çağrısı yaptı.

Çin ve Rusya'nın kalkınmasının, Asya-Pasifik bölgesinin kalkınmasıyla yakından bağlantılı olduğuna işaret eden Xi, işbirliğinin geliştirilmesinde APEC'in önemli bir platform işlevi gördüğünü kaydetti.

Xi, APEC bölgesinin refah ve kalkınmasının yol haritasını belirlemek ve birlikte bir Asya-Pasifik topluluğu inşa etmek üzere Rusya da dahil olmak üzere Asya-Pasifik ailesiyle çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Putin ise Xi ile bu yıl dört verimli görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, bu görüşmelerin, Rusya-Çin ilişkilerindeki sağlıklı gelişme ivmesinin sürdürülmesine katkı sağladığını söyledi. Putin, üst düzey etkileşimlerin yakın biçimde sürdüğünü, ikili ticaretin yeni bir zirveye ulaştığını ve çeşitli alanlardaki tatbiki işbirliğinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini dile getirdi.

Putin, iki ülke halklarına daha fazla fayda sağlamak amacıyla Çin ile yakın stratejik koordinasyonu güçlendirmeye, ticaret, enerji, eğitim ve diğer alanlarda işbirliğini genişletmeye ve kültürel ve halklar arası etkileşimi artırmaya istekli olduklarını ifade etti.

Putin, Asya-Pasifik bölgesinde kalkınma ve işbirliğini teşvik etmek, çok kutuplu bir dünya düzenine geçiş sürecini ilerletmek ve daha adil ve hakkaniyetli bir küresel yönetişim sistemi inşa etmek üzere Çin ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua