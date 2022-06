Xbox Game Pass aboneleri mutlu: Project Moorcroft tanıtıldı! - Haberler

Microsoft, oyun konsolu ve Windows tarafındaki başarılarını abonelik hizmetleriyle sürdürüyor. Şirket, video oyunlarının Netflix'i olarak lanse edilen Xbox Game Pass ile kullanıcıların yüzlerce yapımı oynamasına imkan sağlıyor. Son olarak şirket, Xbox Game Pass için geliştirilen ve oyunlara erken erişim imkanı veren Project Moorcroft sistemini tanıttı.

Project Moorcroft, Game Pass abonelerine neler sunacak?

Microsoft'un Project Moorcroft'ı tanıtma nedeni, sektördeki bağımsız geliştiricilere kucak açmak şeklinde açıklanabilir. Zira yeni sistem, 25 milyon Xbox Game Pass abonesinin bağımsız oyun geliştiricilerinin demolarına erişmesine imkan sağlayacak. Bu sayede kullanıcılar, yeni yapımları erkenden oynayacak. Aynı zamanda geliştiriciler de kendi performans değerlendirmelerini yapacak ve ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştıracaklar.

Project Moorcroft'ın çıkış tarihi tam olarak belli değil. Microsoft, sistemin önümüzdeki yıl hayata geçeceğini belirtirken, net bir tarih vermekten kaçındı.

Merakla beklenen Game Pass haziran oyunları açıklandı

Microsoft'un konuyla ilgili açıklaması ise şöyle;

Program, dünyanın dört bir yanından bağımsız geliştiricilere oyunları için heyecan yaratmaları için daha fazla fırsat sağlamaya odaklanarak, önümüzdeki yıl içinde uygulanmaya başlayacak.

Katılımcı geliştiriciler, demolarının nasıl performans gösterdiğini görebilecek ve bunun karşılığını alarak yaratıcılıklarını Xbox'a taşımalarına ve Game Pass ile yeni kitlelere ulaşmalarına olanak tanıyacak.

Game Pass, Haziran 2022 ilk kısım takvimi

Eklenecek tüm oyunların listesi şu şekilde:

For Honor: Marching Fire Edition (Bulut, Konsol ve PC)

Ninja Gaiden: Master Collection (Konsol ve PC)

Assassin's Creed Origins (Bulut, Konsol ve PC)

Chorus (Bulut, Konsol ve PC)

Disc Room (Bulut, Konsol ve PC)

Spacelines from the Far Out (Konsol ve PC)

15 Haziran itibariyle kaldırılacak oyunlar ise şu şekilde:

Darkest Dungeon (Bulut, Konsol ve PC)

Dungeons & Dragons: Dark Allience (Bulut, Konsol ve PC)

GreedFall (Bulut, Konsol ve PC)

Limbo (Bulut, Konsol ve PC)

Worms Rumble (Bulut, Konsol ve PC)

