Video: Hindistan'ın Mumbai Kentinde Maharaştra Günü Kutlandı
Xinhua - Güncel
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Maharaştra Günü, Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin kuruluşunun 62. yıldönümü münasebetiyle Pazar günü ülkenin finans başkenti Mumbai kentinde kutlandı.
Maharaştra Günü, Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin kuruluşunun 62. yıldönümü münasebetiyle Pazar günü ülkenin finans başkenti Mumbai kentinde kutlandı.
Bu yıl, büyük MAHA-UTSAV 2022 kutlamaları, ND Stüdyoları'nda gerçekleşti.
Kutlamaların dikkat çekici öğeleri arasında, Hindistan Sineması'nın babası Dadasaheb Phalke'nin anıldığı Marathi Film Festivali de yer aldı. MAHA-UTSAV 2022'de, efsanevi sanatçılar Lata Mangeshkar, Ramesh Deo, Bhaji Pandharkar ve V Shantaram'a özel saygı duruşunda bulunuldu.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Mumbai'den bildiriyor.
Xinhua / Güncel