Veteriner Fakülteleri Dekanlar Konseyi Genel Kurulu Ankara Üniversitesi'nde Gerçekleştirildi

Veteriner Fakülteleri Dekanlar Konseyi Genel Kurulu, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Fakültenin açıklamasına göre, yeni yönetimin belirlendiği dünkü genel kurulda, mesleki konularla ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Genel kurula, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı ve Tıp Sağlık Konseyi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, çok sayıda meslek örgütü yetkilileri ile akademisyen katıldı.