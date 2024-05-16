Üye Girişi
Haberler

Veteriner Fakülteleri Dekanlar Konseyi Genel Kurulu Ankara Üniversitesi'nde Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Veteriner Fakülteleri Dekanlar Konseyi Genel Kurulu'nda yeni yönetim belirlendi ve mesleki konular değerlendirildi.

Veteriner Fakülteleri Dekanlar Konseyi Genel Kurulu, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Fakültenin açıklamasına göre, yeni yönetimin belirlendiği dünkü genel kurulda, mesleki konularla ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Genel kurula, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı ve Tıp Sağlık Konseyi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, çok sayıda meslek örgütü yetkilileri ile akademisyen katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ankara Üniversitesi Eğitim Güncel Haberler

Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası verildi, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti

Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası verildi, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti

 Kobani davasında 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Ahmet Türk: Karar verenler yargıçlar değil siyasiler

Kobani davasında 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Ahmet Türk: Karar verenler yargıçlar değil siyasiler

 Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezası

Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezası

 Figen Yüksekdağ, Kobani Davası'nda 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Figen Yüksekdağ, Kobani Davası'nda 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title