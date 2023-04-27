Veli Ağbaba, Malatya'da Deprem Nedeniyle İşyeri Yıkılan Esnafa Konteyner İşyerinin Anahtarlarını Teslim Etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle Malatya'nın Konak kasabasının Banazı mahallesinde, işyeri yıkılan esnaf yurttaşlara, konteyner işyerinin anahtarlarını teslim etti. Ağbaba, "Esnafı ayağa kalkarsa Malatya ayağa kalkacak" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sosyal medya hesabından Malatya'nın Konak kasabasının Banazı mahallesinde, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle işyeri yıkılan esnaf yurttaşlara, konteyner işyeri teslim edildiğini bildirdi.

Ağbaba, "İnşallah iktidarımızda kalıcı işyerlerini inşa edip, Malatya'yı eski günlerine kavuşturacağız" ve "Konteyner işyerlerimizi teslim ettik. Esnafımızın ayağa kalkması Malatya'yı da ayağa kaldıracak. Malatya'nın sesini duyurmak için 2,5 aydır çalışıyorum. Türkiye kamuoyu artık Malatya'yı biliyor. Malatya'ya sözümdür: İktidarımızda Malatya'yı eskisinden daha iyi bir noktaya getireceğiz" notuyla video yayınladı.

"BİR OY KILIÇDAROĞLU'NA, BİR OY CHP'YE"

İlk konteynır işyerinin anahtarını Fadime isimli bir yurttaşa veren Ağababa, videoda şunları söyledi:

"Malatya'yı ayağa kaldıracağız inşallah. Sizden tek ricam şu, ulaşabildiğiniz herkese söyleyin, beni buradan boynu bükük göndermeyin. Beni tek başıma göndermeyin. Bir oy Kılıçdaroğlu'na, bir oy CHP'ye. Sizleri çok seviyoruz. Allah bu günleri bir daha yaşatmasın.

"ESNAFI AYAĞA KALKARSA MALATYA AYAĞA KALKACAK"

Sanki, Malatya'da deprem yokmuş gibi kamuoyuna yansıdı. Yaklaşık 2 buçuk aydan beri mücadele ediyorum. Malatya'nın nasıl yıkıldığını, şehir merkezinin yok olduğunu, Doğanşehir ilçemizin, Çırmıklı'nın, Gündüzbey'in, Banazı'nın nasıl yok olduğunu bütün Türkiye'ye duyurmaya çalışıyorum. Çıktığım bütün televizyon programlarında ifade ettim. Maalesef AFAD denilen kurum, Malatya'yı hafif hasarlı illerin başında gösterdi. Tepkiler üzerine yazım hatası dedi. Malatya ile ilgili yazım hatası yapanların, Malatyalıların deyimi ile gözü kör olsun. Böyle bir yazım hatası olabilir mi? Sonra TRT bir video hazırladı, orada da Malatya yok. Biz Malatya'nın derdini biliyoruz, Malatya'da ne olduğunu köy köy mahalle mahalle gezerek biliyoruz. Malatya'nın ayağa kalkması gerekiyor. Malatya terk edilecek bir şehir değil. Malatya, Türkiye'nin en güzel şehri. Hem tarımı var hem ticareti var. Hem güzel insanları var. O nedenle Malatya'yı terk etmemek lazım. Terk edenleri de bir an önce şehrinize dönün diyoruz. Esnafı ayağa kalkarsa Malatya ayağa kalkacak. Bugün, burada bir iş adamı arkadaşımızın konteynerları Banazı esnafına teslim ediyoruz. Önümüzdeki günlerde Çırmıklı'ya, Gündüzbey'e, Malatya merkezine de imkanlarımız ölçüsünde işyerlerini dağıtacağız.

"BAZEN ÇADIRIN İÇİNDE BAZEN KONTEYNIRLARDA ŞEHRİN SORUNLARINI DİNLEMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Malatya'da hiç kimsenin sesi çıkmazken, gece gündüz çalışarak uyumadan, enkazın önündeki ateşin başına, bazen çadırın içinde bazen konteynırlarda şehrin sorunlarını dinlemeye devam ediyoruz. Herkes elini vicdanına koysun, biz olmasaydık Malatya'nın sesini Türkiye duymayacaktı. Biz olmasaydık, burada yapılan programlar, gelen arkadaşlar giden arkadaşlara durumumuzu aktardık."

Bir yurttaş, Ağbaba'ya, "Elinize ayağınıza sağlık, her zaman arkandaydık. Yine arkandayız" dedi.