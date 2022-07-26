Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Vrenezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Agon Vrenezi'yi kabul etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Agon Vrenezi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Vrenezi, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçi Vrenezi'nin, eşi, çocuğu ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe olarak takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
AA / Ali Kemal Akan - Güncel