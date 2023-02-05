Varto'da 72 yerleşim yerinin yolu kapandı, okullar 2 gün tatil edildi Muş'un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 72 yerleşim yerinin yolu kapanırken, okullar ise 2 gün tatil edildi.

Varto'da 72 yerleşim yerinin yolu kapandı, okullar 2 gün tatil edildi

MUŞ - Muş'un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 72 yerleşim yerinin yolu kapanırken, okullar ise 2 gün tatil edildi.

Varto'da akşamdan beri etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İlçeye bağlı 32 köy ve 40 mezranın yolunu ulaşıma kapanırken, ilçe merkezinde kar kalınlığı ise 40 santimetreyi buldu.

İlçe Özel İdaresi Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yüksek kesimlerde bulunan köylerde fırtınanın etkili olması nedeniyle 32 köy ve 40 mezra yolunun kapandığı ve kar yağışının dinmesinin ardında yol açma çalışmalarının başlatılacağı bildirdi.

Varto Belediyesi karla mücadele ekibi de ilçe merkezinde yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Olumsuz hava şartları nedeniyle ilçede 2 gün okullar tatil edilirken, hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşüş yaşandı.

Tekin Doğan ve Ahmet Aydemir adlı vatandaşlar ise karın yağmasının iyi olduğunu belirtti.