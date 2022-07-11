Van Valisi Ozan Balcı biçerle yonca hasadı yaptı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Saray ilçesinde biçerle yonca hasadı yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Balcı, huduttaki asker, jandarma ve polisle bayramlaşmak için beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral İlker Ertuğrul ile sınıra gitti.

Yol güzergahında Beyarslan Mahallesinde tarlasında çalışan İbrahim Demir'in yanına giden Balcı, bayramını kutladı, sohbet etti.

Daha sonra tarlada bulunan biçere binen Balcı, yonca hasadı yaptı.

Yaptığı çalışmalar hakkında Demir'den bilgi alan Balcı, çiftçilere hayırlı ve bereketli hasat dileyerek, şöyle konuştu:

"Tarıma, üreticiye dost bir vali olarak tarımın üreticilerin, çiftçilerin yanındayım. 10 bin kişiye 100'er koyundan bir milyon koyun projemizi gerçekleştireceğiz. Korunga, yonca, tohumu, sertifikalı buğday tohumu, arpaya, sulama kanallarının, göletlerin yapılmasına tam destek vereceğiz. Çiftçimizin zenginleşmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tarla içi yolların açılması konusunda da yardımcı olacağız. Çiftçilerimiz memleketimize, milletimize değer üretiyorlar. Van'ımıza değer katıyorlar. Allah çiftçilerimizin eksikliğini vermesin."

Kapıköy Mahallesi'nde de yolda karşılaştığı bir çobanın bayramını kutlayan Balcı, bir yıl geri ödemesiz 5 yıl sıfır faizli krediyle koyun verildiğini, Türkiye'deki meraların yüzde 10'unun Van'da bulunduğunu ve buraların koyunlarla dolacağını dile getirdi.

AA / Güncel