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Van sınır hattında 48 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Van sınır hattında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde 48 kilo 234 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Van sınır hattında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde 48 kilo 234 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sınırlarda uyuşturucu kaçakçılarına geçit olmadığı belirtilerek, "Hudut kartallarımız tarafından Van hudut hattında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde, 48 kilo 234 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, jandarma komutanlığına teslim edildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Van Güvenlik Uyuşturucu Politika Güncel Haberler

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