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Van Kedisi Araştırma Merkezi'nde Koruma ve Islah Çalışmaları Devam Ediyor

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde yürütülen koruma ve ıslah çalışmaları sayesinde Van kedisinin orijinal formuna yakın hayvan sayısı artıyor.

Farklı göz renklerinin yanı sıra cana yakınlığı, kabarık kuyruğu ve beyaz tüyleri gibi kendine has özellikleri bulunan Van kedisinin neslinin korunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Van YYÜ Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin Kedi Villası'nda koruma altında tutulan kedilerden damızlık olarak belirlenen 30 kedi, özel odalarda özenle bakılıyor.

Beslenmeleri dikkatle takip edilen, aşıları yapılan kedilerden geçen yıla göre daha fazla yavru elde edilerek Van kedisinin orijinal formuna yakın hayvan sayısının artırılması hedefleniyor.

" Amacımız daha kaliteli yavrular elde etmek"

Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, AA muhabirine, kedilerde bu senenin doğum programını başlattıklarını söyledi.

Damızlık için belirlenen kedilerin gerekli aşılarını ve yoğun beslemelerini yaptıklarını belirten Kaya, "Birinci parti hayvanlarımızın çiftleştirilmeleri bitmek üzere. Dolayısıyla bir iki ay arasında doğumları bekliyoruz. Burada amacımız daha kaliteli yavrular elde etmek. Onun için kaliteli anne, kaliteli baba ve kaliteli yavrular elde etmek için uğraşıyoruz." dedi.

Bu yıl yavru sayısında artış beklediklerini ifade eden Kaya, "Bizim için önemli olan orijinal Van Kedisi elde etmek. Hedefimiz, geçen yılki sayıyı yüzde 10 geçmek. Dolayısıyla geçen seneden daha fazla yavru elde etme hedefimiz var. Sene sonunda hedefimizi tutturacağız, çünkü üçüncü parti doğumlarında 2023 doğumlu yavruları çiftleştireceğiz. Dolayısıyla da bir önceki seneye göre daha güzel, daha yakışıklı yavrular olacağını bekliyoruz." dedi.

"Burada rastgele hiçbir işlem yapılmıyor"

Yıl içinde hangi tür araştırmaların yapılacağını, hangi materyalin sağlanacağını, bunları kimlerin yapacağını değerlendirdiklerini belirten Kaya, bu değerlendirmeler sonucunda araştırmaların yönünü belirlediklerini kaydetti.

Amaçlarının sadece araştırma yapmak olmadığını, bu araştırmaların kedinin hangi yönünü ortaya çıkaracağıyla daha çok ilgilendiklerini vurgulayan Kaya, şöyle devam etti:

"Van kedilerinin ıslah çalışmaları devam ediyor. Bu, hiçbir zaman aksatmayacağımız ve zerre kadar da gevşeklik gösteremeyeceğimiz bir hedef. Her sene doğum yapan bütün anneler, yavrular ve damızlık babalar tekrar bir değerlendirmeye tabi tutuluyor. Bir önceki senede nasıl davrandıkları tespit ediliyor ve bir sonraki seneye kimlerin damızlık olabileceğiyle ilgili komisyon karar veriyor. Islah çalışmaları da bu şekilde devam ediyor. Şimdiye kadar geldiğimiz noktada merkezimizde Van kedisinin orijinal formuna yakın hayvan sayısı artıyor. Burada rastgele hiçbir işlem yapılmıyor. Bir işlem yapılıyorsa onun mutlaka bir komisyon değerlendirmesi var. Böylelikle geleceğe çok daha güvenle, çok daha sağlam bir şekilde yürümeye çalışıyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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