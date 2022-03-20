Van'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı - Haberler

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Van'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı

AA - Necat Hazar - Güncel
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Van'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı

Van'ın Edremit ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 14 kişi hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Edremit ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 14 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'den Van'a yolcu taşıyan 21 LB 565 plakalı minibüsün sürücüsü, Kurubaş Mahallesi yakınlarında karşısına çıkan yayaya çarpmamak için direksiyonu kırdı.

Kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs, bariyere çarparak yol kenarındaki bahçeye devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri, minibüste sıkışan 4 kişiyi çıkardı.

Kazada yaralanan 14 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı.

AA / Necat Hazar - Güncel

Hakkari, Edremit, Van, Güncel, Haberler

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