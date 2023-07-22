Van'da uçak seferlerinin azlığına tepki

VAN'da uçak seferlerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle ' Van'a Vefa Platformu' öncülüğünde basın açıklaması yapıldı. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Doğu Anadolu Bölge Başkanı Cevdet Özgökçe, uçak seferlerinin azlığı nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını belirterek, Van'ın 2 milyon nüfusu ve 10, bazı günlerde 11 tane uçağımız var. Ağustos sonuna kadar metropol şehirlere buradan uçaklarda yer yok. Burada yaşayan insanlar gerçekten çok ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyor dedi. Van'a Vefa Platformu öncülüğünde bir araya gelen TÜRSAB, Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Van Barosu, Van ESOB ve Kadim Aşiretler Federasyonu, Türkiye Gazeteciler Yazarlar ve Aydınlar Platformu üyeleri ile bazı siyasi parti temsilcileri, Van Ferit Melen Havalimanı önünde basın açıklaması yaptı. TÜRSAB Doğu Anadolu Bölge Başkanı Cevdet Özgökçe, 2019 yılında kente 23- 24 uçak geldiğini, pandemiden sonra ise bu sayının 8 ile 10'a düştüğünü söyledi. Trabzon'un 800 bin nüfusunun olduğunu ve yurt dışından günlük 25 uçağın, yurt içinden haftanın bazı günleri 40 ile 45 arası ortalama 68- 69 uçağının olduğunu belirten Özgökçe, şöyle konuştu

Van şehrinin 1,5 milyon nüfusu var. İran'dan gelen misafirlerimizle birlikte malumunuz Van kenti bölgenin kalbi, bölgenin metropol şehri, çevre illerden gelenlerle birlikte bu ilin günlük nüfusu girdi çıktığıyla birlikte 2 milyon. Van'ın 2 milyon nüfusu ve 10 tane uçağımız, bazı günlerde 11 tane uçağımız var. Ağustos sonuna kadar metropol şehirlere buradan uçaklarda yer yok. Burada yaşayan insanlar gerçekten çok ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyor. Sektörün başında olmamız hasebiyle inanın günlük 100 ila 200 telefon alıyoruz. Hastam var, çocuğum ölüyor, eşim ölüyor, taziyem var, cenazem var, işim var, çekim var, ihalem var gibi. Van uçamıyor. Gerçekten büyük bir mağduriyet yaşıyoruz. Bu Van'a yapılan uygulama bir an önce devlet büyüklerimizin dönmesini ve semizi duymalarını istiyoruz.Van'a Vefa Platformu Başkanı Osman Yıldız ise Yaşadığımız ilimizde gerek coğrafi koşullar gerekse hava şartlarını hesaba kattığımız zaman birkaç ay yaz turizmi için vakti olan ve ülkemizin en büyüğü ve dünyada sodalı ve şifalı suyu sayesinde eşi benzeri nadir bulunan denizimizin yanında gezmeye görmeye doyulamayacak güzelliklere sahip adeta cennet köşesinden bir yer sahip olan, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist ağırlayacak altyapıya sahip olan bu memleket uçak sayısının azlığından dolayı ne yazık ki bu nimetten de yararlanamamaktadır. Bundan daha acı olan gerçekse acil hastası olan, cenazesi olan farklı illerde akrabalarının ziyaretine gidecek olan vatandaşlarımız bilet bulamamaktadır dedi. (DHA)