Van'da Kaçakçılık Operasyonu: Sigara, Telefon ve Akıllı Saat Ele Geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda bin 800 paket sigara, 12 adet cep telefonu ve 17 adet akıllı saat ele geçirildi. Toplam 3 olayda 4 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kaçak sigara, telefon ve akıllı saat ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; bin 800 paket sigara, 12 adet cep telefonu, 17 adet akıllı saat ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 3 olay bünyesinde 4 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN