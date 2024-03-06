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Van'da düzenlenen 1. Çocuk Edebiyatı Fuarı sona erdi

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Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Yazarlar Birliği ve Van Yazar ve Şairler Derneği (YAŞAD) işbirliğiyle düzenlenen 1. Çocuk Edebiyatı Fuarı, yoğun ilgiyle sona erdi. Fuarda çocuklar, yazarlarla buluştu ve imzalı kitaplar aldı.

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Yazarlar Birliği ve Van Yazar ve Şairler Derneği (YAŞAD) işbirliğiyle düzenlenen "1. Çocuk Edebiyatı Fuarı" sona erdi.

İpekyolu ilçesindeki Atatürk Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen fuara öğrenciler beklenenden daha fazla ilgi gösterdi.

Van YAŞAD Derneği Başkanı Prof. Dr. Zeki Taştan, iki gün süren fuarın yoğun geçtiğini söyledi.

Çocukları erken yaşlarda kitapla buluşturmayı hedefledikleri ifade eden Taştan, şöyle devam etti:

"Erken yaşta başlayan okuma alışkanlığının gelecekte çocuklar için önemli olduğunu düşünüyoruz. Fuara 30 yazar katılım sağladı. Bunlardan 12 tanesi il dışından geldi. İlk olmasına rağmen yoğun bir ilgi var ve gayet mutluyuz. Hem yazarlar hem de çocuklar için güzel bir sinerjinin yaratıldığını gördük. Ben de yazdığım "Uçan Kedi" isimli kitabımı burada sergiledim. Çocuklardan ilgi gördükçe imzalı bir şekilde kitapları durumlarına göre ücretli veya ücretsiz veriyoruz."

Yazar Leyla Mihrinaz Engin ise çocukların kitap okuması için fuarların etkili olduğunu belirterek, "Aile, öğretmen ve bizlerin çocuklarda merak duygusunu uyandırmamız lazım. Çocuklar imzalı kitapları aldıkları zaman o kitabı okuduklarına inanıyoruz ve yaptığımız işin önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Fuarın, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir ilk olduğunu kaydeden yazar Yetkin Albert de yazarların ve öğrencilerin birbirleriyle kaynaşmasının önemli olduğunu ifade ederek, okuma alışkanlıklarının artması için güzel bir çalışmanın yapıldığını söyledi.

Öğretmeni ve sınıf arkadaşlarıyla fuarı gezen beşinci sınıf öğrencisi Eylül Aydemir, birçok kitap gördüğünü ve imzalı kitaplar aldığını belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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