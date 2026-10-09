Van'da bulaşıkçılıktan gelen Maksut Aslan, 7 milyon lira hibeyle tesis kurdu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinden 1993'te ailesiyle Van'a göç eden 4 çocuk babası Maksut Aslan, kardeşleriyle lokantalarda bulaşık yıkayarak başladığı iş hayatında bugün devlet desteğiyle 1500 küçükbaş hayvan kapasiteli modern bir tesisin sahibi oldu.

Aslan ailesi, Beytüşşebap'ta sahip oldukları 200 küçükbaş hayvanı satarak yerleştikleri Van'da ilk yıllarda ekonomik sıkıntılarla mücadele etti. Anne, baba ve 10 kardeşten oluşan aile, ellerindeki birikimi kira ve temel ihtiyaçları için harcadı.

Geçimlerini sağlamak için kentteki lokantalarda bulaşık yıkayarak çalışmaya başlayan kardeşler, ilerleyen yıllarda hayvan alım satımı ve inşaat işleriyle uğraştı. Ticari faaliyetlerini zamanla büyüten kardeşler, iki lokanta ve bir kasap işletmesi kurdu.

İşlerini geliştiren Aslan kardeşler, işletmelerinin et ihtiyacını karşılamak ve üretim kapasitelerini artırmak amacıyla küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yöneldi.

Bu hedef doğrultusunda geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'na kardeşleriyle başvuran Maksut Aslan'ın projesi kabul edildi. Aslan, proje kapsamında yüzde 50 hibe desteği almaya hak kazandı.

Aldığı destekle Gürpınar ilçesine bağlı Çavuştepe Mahallesi'nde 900 dönümlük alanda 1500 küçükbaş hayvan kapasiteli modern bir tesis kuran Aslan, işletmeye ahır, iki katlı bakıcı evi, yem deposu ile çeşitli makine ve ekipmanlar kazandırdı.

Çelik konstrüksiyonla inşa edilen, otomatik sulama sistemi ve modern yemliklerle donatılan tesiste, 4 kişinin istihdamıyla 910 küçükbaş hayvanın bakım ve beslenmesi modern yöntemlerle gerçekleştiriliyor.

Üretimde teknolojik imkanlardan yararlanan Aslan ve kardeşleri, bir yandan aile işletmelerinin et ihtiyacını karşılamayı, diğer yandan bölgedeki küçükbaş hayvancılığın gelişimine katkı sunmayı hedefliyor.

Tesisi ziyaret eden Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Bünyamin Hakan ve beraberindeki ekip de hayvanların bakımı ve işletmenin geliştirilmesine yönelik Aslan'a teknik destek ve danışmanlık sağladı.

"Devletin desteği yanımızda oldu"

Maksut Aslan, AA muhabirine, kardeşleriyle yıllar önce zorlu şartlarda başladıkları iş hayatını bugün modern bir hayvancılık tesisiyle sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Büyük bir tesis kurma hedeflerinin her zaman bulunduğunu belirten Aslan, devlet kurumlarının sağladığı desteğin bu hedefe ulaşmalarında önemli rol oynadığını ifade etti.

Aslan, "Devletimizden, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzden, çalışanlarından, hepsinden Allah razı olsun. Niyetimiz hayvancılığı büyük ölçekte yapmaktı ama bu kadar hızlı büyüyeceğimizi tahmin edemiyorduk. Bunun nedeni, destek ve cesaret verenlerin katkısıdır. Allah razı olsun." dedi.

Üreticilerin devlet tarafından desteklenmesinin önemine değinen Aslan, şunları kaydetti:

"Devlet desteğiyle bir senede tüm işlerimiz halloldu. Buranın en üst limiti 14 milyon liraydı. 7 milyon lira hibe desteği aldık. İşimize olan hırsımızdan dolayı daha iyisini yapmak gerekti. Buraya iki katı kadar masraf ettik. Şu an 910 küçükbaş hayvanımız var. Fakirlik bize her şeyi öğretti. Çocukluğumuz köyde geçti. Daha sonra merkeze geldik. Lokantalarda bulaşık yıkadık. İş hayatımız oldu. Müşterinin önünde kalan ekmeği evimize götürüp kanaat etmiş insanlarız. Hırsımız arttı. Bunun nedeni yokluk görmemizdendi. Artık malımızın kıymetini biliyoruz. Tesisimizi bu hale getirmek zor olmadı. Allah razı olsun. Devletin iyi niyetini suistimal etmedik. Amacımız tesis yapıp devletten para almak değildi. Devletin desteği yanımızda oldu. Daha güçlü bir şekilde tesisimizi bu hale getirdik. Bölgedeki besiciliğin gelişmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz."

Kaynak: AA