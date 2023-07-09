Van Büyükşehir Belediyesi Anız Yangınlarına Karşı Uyarıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları anız yangınlarının zararlarına karşı uyardı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sayısının 18 olduğu belirtildi. Vatandaşlar daha duyarlı hareket etmeli ve anız yangınlarının toprağa ve canlılara verdiği zararı unutmamalıdır.

Van Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları anız yangınlarının zararlarına karşı uyardı.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin, dün kent genelinde 18 farklı noktada çıkan yangına müdahale ettiği belirtildi.

Vatandaşların anız yangınlarına karşı daha duyarlı hareket etmeleri gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarlalar, bahçeler yakılarak temizlenir algısı yanlıştır. Yangının hem toprağa hem canlılara verdiği zarar unutulmamalıdır. Yaktığımız ateş ufak bir rüzgarla ciddi boyutlarda yangınlara sebep olabilmektedir. Bu konuda vatandaşlarımızı daha dikkatli ve duyarlı olmaya davet ediyoruz."