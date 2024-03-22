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Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Ulaşım Sağlanamıyor

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Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 267 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van'da etkili olan olumsuz hava koşulları, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara yol açtı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 129 mahalle ve mezranın yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis

Bitlis'te dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.

Bazı vatandaşlar, araç ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kar nedeniyle 63 köy yolunun kapandığını söyledi.

Kurtkan, ekiplerin kapalı yolları açmak için çalıştığını belirtti.

Muş

Muş'ta dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle 28 köy yolunun ulaşıma kapandığını kaydetti.

Yentür, köy yollarının açılması için ekiplerin sahada çalıştığını bildirdi.

Hakkari

Kentte akşam saatlerinde başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kent genelinde 17 köy ve 30 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Hakkari Bitlis Van Muş Ulaşım Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

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