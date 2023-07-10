Eskişehir Valiliği tarafından yasaklanmasına rağmen 'Onur Haftası' adı altında basın açıklaması yapmak isteyen LGBT topluluğuna polis müdahale etti. Olayda 10'u kadın 18 kişi gözaltına alındı.

Valiliğin yasağını hiçe sayan LGBT topluluğuna polis müdahale etti: 10'u kadın 18 gözaltı

ESKİŞEHİR - Eskişehir Valiliği tarafından yasaklanmasına rağmen 'Onur Haftası' adı altında basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Olayda 10'u kadın 18 kişi gözaltına alındı.

Vişnelik Mahallesi Çolpan Sokak'ta meydana gelen olayda, 'Onur Haftası' adı altında basın açıklaması yapmak isteyen LGBT topluluğu, 14 Haziran'da Eskişehir Valiliği tarafından alınan karara karşı gelerek bir araya geldi. Eskişehir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'İlimiz genelinde LGBTİ dernekleri, benzeri oluşumlar ve gruplar ile bu grupların yapmış olduğu eylemleri desteklemek amacıyla ilimizde kamuya açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü etkinlik (toplanma, toplanma teşebbüsünde bulunma, basın açıklaması, yürüyüş, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş/pankart asma, protesto eylemi, şenlik, festival vb.) Eskişehir Valiliği'nin 14.06.2023 tarih ve 232 sayılı kararı ile 15.06.2023 tarihi saat 00.01 ile 14.07.2023 tarihi saat 24.00'a kadar 30 gün süreyle yasaklanmıştır' ifadeleri yer almıştı. Karara karşı gelerek bir araya gelen ve basın açıklaması yapmak isteyen LGBT topluluğu, polis ekiplerinin uyarılarına karşı gelince müdahale edilerek gözaltına alındı.

Ekiplerin müdahaleleri sonucu 10'u kadın olmak üzere 18 kişi gözaltına alındı.