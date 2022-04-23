Vali Osman Hacıbektaşoğlu köylerde incelemede bulundu

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Eruh ilçesinin köylerinde incelemede bulundu.

Hacıbektaşoğlu ilçeye bağlı Görendoruk ve Gedikaşar köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi, talepleri dinledi.

Yapılan hizmetlerle köylerin yaşam standartların arttığını belirten Hacıbektaşoğlu, terörün temizlenmesiyle huzura kavuşan köylere günün hangi saatinde olursa olsun gidilebildiğini, memleketin bütün kaynaklarının işlenerek aşın büyüyeceğini söyledi.

Eruh İlçe Jandarma Komutanlığında askerleri ziyaret eden Hacıbektaşoğlu, ilçe ve köylerin asayiş ve güvenliği hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Hacıbektaşoğlu, vefat eden kamu görelisi Remzi Aksu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyaretlerde, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Eruh Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir ve Belediye Başkanı Cevher Çiftçi de yer aldı.