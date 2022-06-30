Vali Masatlı, Merzifon OSB'deki fabrikaları ve esnafı ziyaret etti - Haberler

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Vali Masatlı, Merzifon OSB'deki fabrikaları ve esnafı ziyaret etti

AA - Hülya Turan - Güncel
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Vali Masatlı, Merzifon OSB'deki fabrikaları ve esnafı ziyaret etti

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikalarda incelemelerde bulundu, esnaf ziyareti yaptı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ( Osb ) fabrikalarda incelemelerde bulundu, esnaf ziyareti yaptı.

Osb bünyesindeki fabrikaları gezerek yetkilileriyle görüşen Masatlı, sanayi yatırımlarını önemsediklerini söyledi.

Merzifon'un yatırım öngörülen ve yeni istihdam vaadinde bulunulan bir şehir olduğuna dikkati çeken Masatlı, Osb'ye yönelik yatırım iştahının her geçen gün arttığını, 2023 hedefleri doğrultusunda üretim yapmaya devam edildiğini belirtti.

Bir ilde istihdamın artması ve ekonominin gelişmesinde Osb'lerin ve yatırımların önemli olduğunu vurgulayan Masatlı, "Yaptığımız çalışmalarla Amasya'mızın sanayi kapasitesi yüzde 103 artmıştır. İlimiz genelindeki Osb'lerimizde toplam 8 bin 430 kişi istihdam edilmektedir. Orta ve uzun vadede OSB genişleme alanlarımızın Amasya ekonomisine ve istihdamına katkısı da büyük olacaktır. Devletimiz, yatırımcıları her zaman desteklemektedir. Bizler de yatırımcılarımızın önünü açmak ve yeni iş sahaları oluşturmak için gayret gösteriyoruz." dedi.

Ardından ilçe merkezinde esnafı ziyaret eden Masatlı, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Masatlı'ya ziyaretlerinda Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Ceyhan eşlik etti.

AA / Hülya Turan - Güncel

Merzifon Amasya OSB Güncel Haberler

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