Cezayir ve ABD Arasındaki İlişkiler Yeni Bir Döneme Giriyor

Cezayirli uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetime geldiği birkaç aydan beri Cezayir ile Washington arasında gelişen ikili ilişkilerin çeşitli alanlarda stratejik ortaklık yönünde ilerlediğini belirtti.

ABD Başkanlığı Arap ve Orta Doğu İşleri Danışmanı Massad Boulos, 27 Temmuz Pazar günü Cezayir'de başlattığı 2 günlük temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un yanı sıra Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile Enerji ve Madenler Bakanı Muhammed Arkab ile görüştü.

Tunus ve Libya'yı da kapsayan Boulos'un bölge ziyareti, Washington ile Cezayir arasında savunma, bölgesel güvenlik, ekonomi ve ticaret başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğini ilerletme çabaları doğrultusunda gerçekleşti.

Ziyaretin ardından yaptığı açıklamalarda, ABD'nin ekonomi, ticaret, sınır güvenliği, terörle mücadele ve bölgesel istikrarın sağlanması gibi konularda Cezayir'le işbirliğine bağlı olduğunun altını çizen Boulos, iki ülkenin gelecekte enerji ve yenilenebilir enerji konularında da işbirliği yatırımlarından umutlu olduğunu ifade etti.

Boulos'un ziyaretinden bir gün sonra da ABD'nin Cezayir Büyükelçiliği, iki ülke arasındaki tarım alanında yeni işbirliği döneminin başladığını duyurdu.

Trump döneminde iki ülke arasındaki diplomatik temaslar yoğunlaştı

Cezayir ile ABD arasındaki ilişkilerde Trump'ın seçildiği 9 aydan bu yana diplomatik temasların yoğunlaştığına tanıklık ediliyor.

Cumhurbaşkanı Tebbun, Trump'ın seçilmesinin ardından gönderdiği tebrik mesajında iki ülke arasındaki ilişkileri ileriye taşımak istediklerini belirtmişti.

ABD Başkanı Trump da Fransız sömürgesinden 5 Temmuz 1962'de kurtuluşun yıl dönümü münasebetiyle mevkidaşı Tebbun'a gönderdiği mesajda, "Bugünkü işbirliğimiz gelecekte ABD ve Cezayir halklarına daha fazla refah sağlayacak bir aşamadadır." ifadelerini kullandı.

Cezayir ve ABD arasında son 9 ayda gerçekleşen diplomatik temaslardan biri de ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Michael E. Langley'in Cezayir'e ocak ayında yaptığı ziyaret oldu. Söz konusu ziyarette ikili askeri işbirliği alanında mutabakat zaptı imzalandı.

Başkan Trump'ın AFRICOM komutanlığına aday gösterdiği Korgeneral Dagvin RM Anderson da geçen hafta ABD Kongresindeki konuşmasında, Washington yönetiminin Cezayir'le daha fazla yakınlaşması talebinde bulundu.

Anderson, "ABD, Cezayir'i Rusya'ya olan tarihi bağımlılığından uzaklaştırmak için güçlü bir askeri ve stratejik ortaklık kurmalı." dedi.

Ancak Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un son zamanlarda yerel basına yaptığı açıklamalarda, ülkesinin hem ABD hem de Çin ve Rusya'yla ilişkilerini geliştirmeye önem verdiğinin altını çizerek, "Kimseye düşman olmayacağız, herkesle dost olacağız." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin 1954-1962 yılları arasında verdiği bağımsızlık mücadelesinde ABD'nin sağladığı desteklerin hiçbir Cezayirli tarafından unutulmayacağını dile getiren Tebbun, "ABD, Cezayir'in bağımsızlığına yardım eden ülkelerin başında gelmişti." değerlendirmesinde bulundu.

"ABD-Cezayir ilişkileri yeni bir işbirliği aşamasına doğru ilerliyor"

Cezayir ile ABD arasında güçlenen ikili ilişkileri AA'ya değerlendiren uzmanlar da Boulos ziyaretinde ABD ile Cezayir arasındaki ortaklığın geleceğini yeni bir vizyonla belirlendiğine dikkati çekti.

Cezayirli uluslararası ilişkiler uzmanı Ali Rabic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ABD-Cezayir ilişkileri yeni bir işbirliği aşamasına doğru ilerliyor." dedi.

ABD'nin Cezayir'le olan ilişkilerinin şu ana kadar güvenlik ve terörle mücadele konularıyla sınırlı kaldığına işaret eden Rabic, şunları kaydetti:

"İki ülke arasındaki ilişkileri bugüne kadar hep güvenlik ve terörle mücadelenin yanı sıra enerji alanıyla sınır kaldı. Yeni dönemde bu alanları da kapsayan askeri işbirliği konusunda yeni mutabakat zaptı anlaşmaları imzalandı. İki ülke arasında gelişen ilişkiler, Cezayir'in farklı alanlarda ortaklarını çeşitlendirme talepleri doğrultusunda ilerliyor."

ABD Başkanlığı Arap ve Orta Doğu İşleri Danışmanı Boulos'un Cezayir'e yaptığı ziyareti anımsatan Rabic, söz konusu ziyaretin hem iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlü şekilde ilerlemesi hem de Cezayir'in Kuzey Afrika ve Afrika'nın Sahel bölgesinde üstlendiği rolün ABD tarafından takdir edildiğinin teyidi anlamına geldiğini ifade etti.

Rabic, Cezayir-ABD arasında stratejik düzeye çıkacak işbirliğinin, özellikle her iki tarafın da "bölgesel barışın" önemini vurgulamasının ardından, bölgedeki kriz ve gerginliklerin çözümü için yeni araçlar sağlayabileceği yorumunu yaptı.

ABD-Cezayir arasındaki ortaklık alanları

Ekonomist Abdurrahman Hadif de "Trump liderliğindeki mevcut ABD yönetiminin pragmatizmi ve Cezayir'in yeni bakış açısı, iki ülkenin yeni bir ortaklığa doğru ilerlediği inancını güçlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın Orta Doğu İşleri Danışmanı Boulos'un gerçekleştirdiği ziyaretin de "Cezayir'in ekonomik ortaklıklarını çeşitlendirme ve ekonomik dönüşümü sağlama yönündeki çabalara olan ABD ilgisini gözler önüne serdiğini" vurgulayan Hadif, uzun süredir fosil enerjiyle sınırlı kalan ABD ile Cezayir arasındaki ekonomik işbirliğinin artık Cezayir'in sahip olduğu nadir elementlerin yanı sıra yenilenebilir enerji ve madencilik gibi alanlarda da ilerlediğini söyledi.

Cezayir'in ekonomisini çeşitlendirmek için öncelikli gördüğü birçok sektörde ABD'nin katılımlarının görüldüğüne dikkati çeken Hadif, tarım, imalat, ilaç sanayi ve bilgi ekonomisi gibi sektörlerin bunlardan bazıları olduğunu belirtti.

Hadif, ABD'nin, Cezayir ürünlerine uygulamayı planladığı yüzde 30 oranındaki vergilerin de iki ülke arasındaki ticari işbirliğini güçlendirme konusunda fırsata dönüşebileceğini savundu.

ABD, Cezayir'in dış ticaretinde önemli bir hedef olmasa da iki ülke yakın zamanda karşılıklı ithalat-ihracat akışının önünü açmanın yanı sıra mevcut ticaret ve yatırım fırsatlarından yararlanma isteğini belirtiyor.

Cezayir ile ABD arasındaki ilişkiler genel olarak tarihi öneme sahip. Washington, Fransız sömürgeciliğine karşı Cezayir devrimini destekleyen önemli ülkelerden biri sayılır ve 1962'de bağımsızlığını elde eden Cezayir'de ilk büyükelçiliğini açan ülke olmuştur.